Купа "София" остава на същия адрес: "Блус"

Бейзболният шампион спечели градския трофей за 9-а поредна година

Днес, 11:28
Бейзболистите на "София Блус" ликуват с трофея от градската надпревара на столицата в инфилда на ст. "Октомври" в Студентски град.
Бейзболистите на "София Блус" ликуват с трофея от градската надпревара на столицата в инфилда на ст. "Октомври" в Студентски град.

"София Блус" няма конкуренция в бейзбола в столицата вече почти цяло десетилетие. "Сините" спечелиха градския турнир за Купа "София" за девета поредна година, разгромявайки във финала "Академици" с 15:4 за 7 ининга.

Двама питчери извоюваха успеха за "блусарите" - Стефан Бешков започна и изработи 5 ининга, а Евгений Черноземски затвори последните две части от възвишението на ст. "Октомври" в Студентски град. За "студентите" нокаута от хълма пое молдовецът Валерий Коваленко, хвърлял цял мач.

Най-силният отбор в съвременната бейзболна реалност на България спечели отличието общо за 13-и път в близо 30-годишната история на надпреварата за Купа "София". С него "Блус" само надгради рекорда, който постави еднолично през миналия сезон.

В общо 28 издания на столичния турнир още два други отбора са печелили трофея. "Атлетик" държеше предишното върхово постижение със своите 11 купи, последната от които от 2016 г. Третият носител на отличието е 4-кратният победител "Юнак", спечелил първата титла в градската надпревара през 1997 г.

Купа "София" беше първият от трите трофея, които "Блус" има да защитава от 2024 г. Сега на шампионите предстои финалът в държавното първенство във формат "3 от 5" срещу "Бизони" (Благоевград), който се открива с два мача следващия уикенд (27-28 септември). През октомври пък ще се проведе турнирът за Купата на България, чийто актуален носител също са столичани.

 

ФИНАЛ ЗА КУПА "СОФИЯ" 2025

20 септември (събота)

"Блус" - "Академици" 15:4 (7 ининга)

 

ВСИЧКИ НОСИТЕЛИ НА КУПА "СОФИЯ" ПО БЕЙЗБОЛ

"БЛУС"

13 пъти - 2007, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

"АТЛЕТИК"

11 пъти - 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016

"ЮНАК"

4 пъти - 1997, 1999, 2000, 2001

---
Заб. През 2009 г. турнирът не се провежда.
 

Един от двигателите на "Блус" Димитър Насъпов изстрелва с мощен суинг топката по лявата фал линия.
Две от емблемите на българския бейзбол рамо до рамо на първа база - Юрий Алкалай и Стефан Бешков.
