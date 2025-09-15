Интрига нямаше: "Блус" и "Бизони" ще излъчат шампиона

За осма поредна година финалът в бейзболното първенство ще противопостави двата най-титулувани български отбора - "София Блус" и "Бизони" (Благоевград). И столичани, и благоевградчани преодоляха 1/2-финалите с лекота, като в нито една от двете серии във формат "2 от 3" не се създаде дори минимална интрига.

"Блусарите" постигнаха два тежки нокаута срещу "Койоти" (Дупница) с обща точкова разлика 42:7 - домакински успех с 19:5 за 7 ининга на ст. "Октомври" в Студентски град в събота и 23:2 за 5 ининга като гости на дупнишкия ст. "Левски" в неделя. В същото време "бизоните" сгазиха с общ резултат 37:8 софийския "НСА-Лъвове" - 24:2 за 5 ининга на ст. "Диана" в столичния кв. "Дианабад" и 13:6 на ст. "Портър Фийлд" в благоевградския парк "Бачиново".

Шампионската серия във формат "3 от 5" ще започне с две домакинства на "Блус" следващия уикенд (27-28 септември). Домакин на третия и евентуално четвъртия двубой ще бъде "Бизони" по-другата седмица (4-5 октомври). Ако се стигне до решаващ мач №5, то носителят на титлата за 2025 г. ще бъде излъчен в София на 11 октомври.

Във финала благоевградчани ще се борят за 23-ти трофей от държавното първенство. Столичани пък ще преследват своя 9-и, след като триумфираха като шампиони в последните седем сезона поред.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2025



1/2-финали (2 от 3)



13 септември

"Блус" - "Койоти" 19:5 (7 ининга) (1-0 в серията)

"НСА-Лъвове" - "Бизони" 2:24 (5 ининга) (0-1)

14 септември

"Бизони" - "НСА-Лъвове" 13:6 (2-0)

"Койоти" - "Блус" 2:23 (5 ининга) (0-2)

Финал (3 от 5)



27 септември (събота)

15:00 "Блус" - "Бизони" "Октомври" София

28 септември (неделя)

15:00 "Блус" - "Бизони" "Октомври" София

4 октомври (събота)

15:00 "Бизони" - "Блус" "Портър Фийлд" Благоевград

5 октомври (неделя) *

15:00 "Бизони" - "Блус" "Портър Фийлд" Благоевград

11 октомври (събота) *

15:00 "Блус" - "Бизони" "Октомври" София



----

* Ако се наложи

Серия за 3-то място (2 от 3)



27 септември (събота)

15:00 "Лъвове" - "Койоти" "Диана" София

28 септември (неделя)

15:00 "Койоти" - "Лъвове" "Левски" Дупница

4 октомври (събота) *

15:00 "Лъвове" - "Койоти" "Диана" София



----

* Ако се наложи

Плейофи за 5-7-о място



13 септември (събота)

"Юнак" - "Академици" 1:11 (7 ининга)

21 септември (неделя)

11:00 "Атлетик" - "Юнак" "Диана" София

27 септември (събота)

11:00 "Академици" - "Атлетик" "Октомври" София