Интрига нямаше: "Блус" и "Бизони" ще излъчат шампиона

Бейзболните фаворити елиминираха съперниците си на 1/2-финалите с безпощадна разлика

Днес, 12:38
"София Блус" позволи на атаката на "Койоти" да отбележи общо 7 точки в двата мача от 1/2-финалната серия.
За осма поредна година финалът в бейзболното първенство ще противопостави двата най-титулувани български отбора - "София Блус" и "Бизони" (Благоевград). И столичани, и благоевградчани преодоляха 1/2-финалите с лекота, като в нито една от двете серии във формат "2 от 3" не се създаде дори минимална интрига.

"Блусарите" постигнаха два тежки нокаута срещу "Койоти" (Дупница) с обща точкова разлика 42:7 - домакински успех с 19:5 за 7 ининга на ст. "Октомври" в Студентски град в събота и 23:2 за 5 ининга като гости на дупнишкия ст. "Левски" в неделя. В същото време "бизоните" сгазиха с общ резултат 37:8 софийския "НСА-Лъвове" - 24:2 за 5 ининга на ст. "Диана" в столичния кв. "Дианабад" и 13:6 на ст. "Портър Фийлд" в благоевградския парк "Бачиново".

Шампионската серия във формат "3 от 5" ще започне с две домакинства на "Блус" следващия уикенд (27-28 септември). Домакин на третия и евентуално четвъртия двубой ще бъде "Бизони" по-другата седмица (4-5 октомври). Ако се стигне до решаващ мач №5, то носителят на титлата за 2025 г. ще бъде излъчен в София на 11 октомври.

Във финала благоевградчани ще се борят за 23-ти трофей от държавното първенство. Столичани пък ще преследват своя 9-и, след като триумфираха като шампиони в последните седем сезона поред.

 

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2025

1/2-финали (2 от 3)

13 септември

"Блус" - "Койоти" 19:5 (7 ининга) (1-0 в серията)
"НСА-Лъвове" - "Бизони" 2:24 (5 ининга) (0-1)

14 септември

"Бизони" - "НСА-Лъвове" 13:6 (2-0)
"Койоти" - "Блус" 2:23 (5 ининга) (0-2)

 

Финал (3 от 5)

27 септември (събота)

15:00       "Блус" - "Бизони"                  "Октомври"                     София

28 септември (неделя)

15:00       "Блус" - "Бизони"                  "Октомври"                     София

4 октомври (събота)

15:00       "Бизони" - "Блус"              "Портър Фийлд"             Благоевград

5 октомври (неделя) *

15:00       "Бизони" - "Блус"              "Портър Фийлд"             Благоевград

11 октомври (събота) *

15:00       "Блус" - "Бизони"                  "Октомври"                     София

----
* Ако се наложи

 

Серия за 3-то място (2 от 3)

27 септември (събота)

15:00      "Лъвове" - "Койоти"               "Диана"                   София

28 септември (неделя)

15:00      "Койоти" - "Лъвове"               "Левски"                 Дупница

4 октомври (събота) *

15:00      "Лъвове" - "Койоти"                "Диана"                   София

----
* Ако се наложи

 

Плейофи за 5-7-о място

13 септември (събота)

"Юнак" - "Академици" 1:11 (7 ининга)

21 септември (неделя)

11:00      "Атлетик" - "Юнак"                       "Диана"                       София

27 септември (събота)

11:00      "Академици" - "Атлетик"           "Октомври"                     София

 

