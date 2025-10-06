НСА взе бронз в бейзбола за втора поредна година

След като в първите близо три десетилетия от клубната история никога не беше намирал място в призовата тройка на бейзболното първенство, "НСА-Лъвове" спечели бронзовите медали във втори пореден сезон. Отборът на спортната академия осъществи пълен обрат в малкия финал във формат "2 от 3" срещу "Койоти" (Дупница) и зае трета позиция в крайното класиране за 2025 г.

В решаващия мач №3 в София столичани се наложиха със 7:3 на ст. "Октомври" в Студентски град и затвориха плейофа с 2-1 победи, след като бяха загубили откриващата среща също като домакини. Питчерът Панайот Жълтов хвърля цял мач за "лъвовете" и направи 15 страйкаута, а срещу него пълни 9 ининга на възвишението за "койотите" изработи Георги Тренков. Данаил Тренев изстреля троен хоумрън за "бронзовата" победа на НСА, а за гостите соло обиколка завъртя Иван Пейчовски.

Двубоят трябваше да се състои в събота, но заради дъждовното време беше отложен с 24 часа. По същата причина с един ден се забави и финалът в шампионата между "София Блус" и "Бизони" (Благоевград). По програма двата тима трябваше да изиграят третата и четвъртата среща от серията във формат "3 от 5" в благоевградския парк "Бачиново", след като предния уикенд си размениха по една победа в София.

Наводненият терен на ст. "Портър Фийлд" не позволи да се играе в събота, но пък беше в перфектно състояние в неделя. От това се възползваха "блусарите", които разгромиха "бизоните" с 13:1 като гости и се доближиха на крачка от 8-ата си поредна титла и общо 9-а в клубната витрина. Евгений Черноземски затвори цял мач от хълма за шампионите, а домакините използваха двама питчери - Александър Благоев и Теодор Димитров.

Четвъртият двубой е насрочен за тази събота (11 октомври) отново в Благоевград. Ако "бизоните" го спечелят, то носителят на златните медали за 2025 г. ще бъде излъчен в решаващ мач №5 в неделя (12 октомври) на ст. "Октомври" в София.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2025



Финал (3 от 5)



27 септември (събота)

"Блус" - "Бизони" 15:19 (0-1 в серията)

28 септември (неделя)

"Блус" - "Бизони" 11:1 (7 ининга) (1-1)

4 октомври (събота)

"Бизони" - "Блус" отложен

5 октомври (неделя)

"Бизони" - "Блус" 1:13 (1-2)

11 октомври (събота)

15:00 "Бизони" - "Блус" "Портър Фийлд" Благоевград

12 октомври (неделя) *

15:00 "Блус" - "Бизони" "Октомври" София



----

* Ако се наложи

Серия за 3-то място (2 от 3)



27 септември (събота)

"Лъвове" - "Койоти" 12:26 (0-1 в серията)

28 септември (неделя)

"Койоти" - "Лъвове" 5:8 (1-1)

4 октомври (събота)

"Лъвове" - "Койоти" отложен

5 октомври (неделя)

"Лъвове" - "Койоти" 7:3 (2-1)

Плейофи за 5-7-о място



13 септември (събота)

"Юнак" - "Академици" 1:11 (7 ининга)

21 септември (неделя)

"Атлетик" - "Юнак" 8:21

27 септември (събота)

"Академици" - "Атлетик" 12:9