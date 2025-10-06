"София Блус" вече е №2 по доминация в бейзбола

КБС София Блус Шампионският състав на "блусарите" за 2025 г. позира след разгрома на "Портър Фийлд": Виктор Георгиев, Данаил Георгиев, Килиан Мийе, Ян Корнелиус, Петър Груев, Николай Каращранов, Стефан Бешков (прави от ляво на дясно), Георги Копчев, Димитър Насъпов, Теодор Каракашев, Евгений Черноземски, Александър Стоянов и Георги Георгиев (клекнали от ляво на дясно).

"София Блус" спечели бейзболното първенство на България за осма поредна година и излезе еднолично на второ място по най-дълга доминация в американската игра у нас. Във финала на шампионата през 2025 г. столичани обърнаха историческия рекордьор "Бизони" (Благоевград) с 3-1 победи, последните две от които извоювани като гости в сърцето на Югозапада.

В оказалия се заключителен мач №4 "блусарите" разбиха претендента с 16:1 за 6 ининга насред неговия ст. "Портър Фийлд". Питчер №1 в България Евгений Черноземски отново изключи атаката на домакините от играта и заслужи трета последователна победа в шампионската серия "3 от 5", след като спечели втория и третия двубой в предните два уикенда.

Срещу аса на софиянци отново се изправиха двама питчери на благоевградчани, при това същите двама, както и предишната седмица - Александър Благоев започна, а Теодор Димитров завърши неравностойната битка от възвишението. Този път най-звучният удар срещу тях беше троен хоумрън на френската звезда на "сините" Килиан Мийе.

Това беше втори официален нокаут за "Блус" срещу "Бизони" във финала и трети пореден мач, приключил с разлика от поне 10 точки. След като загубиха откриващата среща с 15:19 като домакини в София, новите стари шампиони сгазиха някогашния властелин в българския бейзбол с общ резултат 40:3 за едва 22 ининга в следващите три двубоя.

С 8-ата си поредна титла "София Блус" подобри втората най-дълга шампионска серия на "Бизони" - 7 последователни сезона от 2005 до 2011 г. Следващата цел пред столичани е рекордът от 11 поредни трофея за Благоевград, натрупани между 1993 и 2003 г.

Общо шампионското отличие е 9-о в клубната история на "блусарите" след дебютното им от 2013 г. И в тази вечна класация на върха са "бизоните" със своите 22 трофея, последния от които през вече далечната 2017 г.

Също така това е втора титла за "Блус" през 2025 г. след спечеления градски турнир за Купа "София". До края на сезона столичани имат да защитават и отличието от надпреварата за Купата на България. Ако успеят да го направят, ще постигнат седми требъл в последните осем сезона (2018-2025).

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2025



Финал (3 от 5)



27 септември (събота)

"Блус" - "Бизони" 15:19 (0-1 в серията)

28 септември (неделя)

"Блус" - "Бизони" 11:1 (7 ининга) (1-1)

4 октомври (събота)

"Бизони" - "Блус" отложен

5 октомври (неделя)

"Бизони" - "Блус" 1:13 (1-2)

11 октомври (събота)

"Бизони" - "Блус" 1:16 (6 ининга) (1-3)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

1. "София Блус"

2. "Бизони" (Благоевград)

3. "НСА-Лъвове" (София)

4. "Койоти" (Дупница)

5. "Академици" (София)

6. "Юнак" (София)

7. "Атлетик" (София)

ВСИЧКИ ШАМПИОНИ НА БЪЛГАРИЯ ПО БЕЙЗБОЛ



"БИЗОНИ" (БЛАГОЕВГРАД)

22 пъти - 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017



"СОФИЯ БЛУС"

9 пъти - 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025



"АКАДЕМИЦИ" (СОФИЯ)

3 пъти - 1990, 1991, 1992



"ДЕВЪЛС" (ДУПНИЦА)