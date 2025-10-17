Медия без
"Блус" превзе и рекорда за Купата на България

Бейзболният хегемон нанесе най-обидната загуба в историята на "Бизони" (Благоевград)

01 Ноем. 2025
Бейзболистите на "София Блус" позират като носители на Купата на България в дома на "Бизони" след еднопосочния финал.
Александър Груев
Бейзболистите на "София Блус" позират като носители на Купата на България в дома на "Бизони" след еднопосочния финал.

Отборът без конкуренция в бейзбола у нас през последните години - "София Блус", стана притежател на още един рекорд. Столичани завоюваха Купата на България за 9-и път и станаха клубът с най-много отличия в 30-годишната история на втория по значимост национален турнир по американската игра.

При това "блусарите" оглавиха вечната ранглиста, поразявайки някогашния хегемон "Бизони" (Благоевград) по особено болезнен начин. Софиянци спечелиха финала с 21:0 за едва 5 ининга насред дома на "бизоните" - ст. "Портър Фийлд" в благоевградския парк "Бачиново".

Това е най-тежката загуба в цялата визитка на 22-кратния шампион на България и 8-кратен носител на Купата. Обидната за бейзбола разлика се получи на гърба на стартиращия питчер на домакините Александър Благоев, който изкара на възвишението през целия кратък мач.

Гостите от София удариха над 20 хита, включително два хоумръна. Изстреляха ги Килиан Мийе и Евгений Черноземски. Французинът Мийе започна и като питчер за столичани, като хвърля в първите три ининга, а за последните две защити топката пое Димитър Насъпов.

Със спечелената Купа на България "Блус" оформи поредния си требъл, след като през 2025 г. вече спечели другите две надпревари - първенството на страната и Купа "София". Това е общо седми хеттрик за "сините" в последните осем сезона, като тимът пропусна да спечели единствено националната купа през 2023 г. От 2018 г. насам софиянци триумфираха в 23 от проведените 24 турнира в страната.

След като през 2024 г. постави нов рекорд с 12-а титла в градското състезание за Купа "София", сега "Блус" подобри и върховото постижение за Купата на България. Досега тимът делеше първата позиция в надпреварата с "Бизони" и "Атлетик" (София), които притежават по осем трофея.

 

КУПА НА БЪЛГАРИЯ 2025

1/2-финали

"Бизони" (Благоевград) - "НСА-Лъвове" (София) 5:4
"София Блус" - "Академици" (София) 16:3 (7 ининга)

Финал

"Бизони" - "Блус" 0:21 (5 ининга)

 

ВСИЧКИ НОСИТЕЛИ НА КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ ПО БЕЙЗБОЛ

"СОФИЯ БЛУС"

9 пъти - 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025

"БИЗОНИ" (БЛАГОЕВГРАД)

8 пъти - 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012

"АТЛЕТИК" (СОФИЯ)

8 пъти - 2003, 2005, 2006, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017

"ДЕВЪЛС" (ДУПНИЦА)

5 пъти - 1995, 1996, 1997, 2001, 2008

"АКАДЕМИЦИ" (СОФИЯ)

1 път - 2023

 

