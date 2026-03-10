Сестри Стоеви се класираха за 1/4-финал на Swiss Open

Световните №10 при женските двойки - Габриела и Стефани Стоеви се класираха за 1/4-финалите на Откритото първенство на Швейцария по бадминтон в Базел от веригата World Tour Super 300 (нагр. фонд $250 000).

Двете сестри постигнаха трудна победа над Хатаитип Миджад и Напапакорн Тунгсатан (Тайл, №53) с 2:1 (11, -19, 11) гейма след 59-минутна битка на корта. Това бе втори успех от два мача за Стоеви срещу тайландския дует след 2:0 (19, 18) на "Одиша Мастърс" в Индия през октомври 2025 г.

Като поставени под №5 в основната схема 4-кратните европейски шампионки стартираха срещу малайзийките Кармен Тинг и Син Йе Онг, като ги победиха с 2:0 (15, 9). На 1/4-финал те ще се изправят срещу 33-ите в ранглистата Лин Фън Ху и Ю Чие Джен (Тайв).

Първата ни ракета при жените - Калояна Налбантова (№54 в света), пък загуби в много оспорван мач на 1/8-финалите срещу световната №17 Ти Сян Лин (Тайв).

20-годишната двукратна еврошампионка за девойки игра равностойно и успя да вземе гейм на азиатската си съперничка, но в крайна сметка отстъпи с 1:2 (-11, 16, -14) след час и три минути.

Това бе четвърти мач на Налбантова срещу тази тайванка и трета загуба. Единствената ѝ победа над Лин бе постигната преди три години и половина - на Междундародния шампионат на България в София, когато тя се наложи с 2:1 (12, -18, 19) на 1/8-финалите.

Налбантова стартира в Базел от квалификациите, където отстрани тайванката Пай Ю-по, а след това се справи с датчанката Амалие Шулц на 1/16-финал.