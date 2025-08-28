Сестри Стоеви спасиха 3 мачбола и са на световен 1/4-финал

Габриела и Стефани Стоеви направиха забележителен обрат и изравниха най-доброто си класиране на световно първенство по бадминтон.

На 1/8-финалите на шампионата на планетата в Париж 4-кратните еврошампионки и 2-кратни победителки в Европейските игри спасиха три поредни мачбола и победиха японките Юки Фукушима и Маю Мацумото (№8 в рангистата) с 2:1 (18, -20, 20) след 1:14 ч. оспорвана битка. Сестрите от Хасково в момента са №19 в световната ранглиста, но на корт №2 успяха да наложат волята си. Те изоставаха със 17:20 в контрагейма, обаче направиха 5 поредни точки, за да продължат напред.

Така при 10-ото си участие на световно първенство Габриела и Стефани повториха единственото си достигане в Топ 8, което направиха единствено в Уелва (Исп) през 2021.

В опит за първи път да стигне до световен полуфинал българският дует ще играе срещу малайзийките Пърли Тан и Муралитаран Тенаа, които са втори в ранглистата.