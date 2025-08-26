Медия без
Сестри Стоеви са на 1/8-финал на световното по бадминтон

Останалите български национали спечелиха общо 1 гейм и отпаднаха още на старта

Днес, 15:45
Габриела и Стефани Стоеви участват за 10-и път на световно първенство.
Габриела и Стефани Стоеви спечелиха втора победа и се класираха за 1/8-финалите на световното първенство по бадминтон в Париж.

4-кратните еврошампионки и 2-кратни победителки в Европейските игри отстраниха с убедителното 2:0 (11, 9) гейма поставените под №16 в основната схема малайзийки Пей Кий Го и Мей Син Тео след само 34 минути игра. Сестрите от Хасково са №19 в световната ранглиста, а съперничките им - №18, и затова бяха последите поставени, а това бе първи официален мач между двата дуета.

На старта на световното Стоеви спечелиха също чиста победа с 2:0 (12, 11) над индийските сестри Панда. За място на 1/4-финалите те най-вероятно ще излязат на корта срещу двойка №8 в ранглистата Юки Фукушима и Маю Мацумото, които по-късно днес играят срещу австралийките Анджела Ю и Гроня Съмървил.

Трета победа на Стоеви в Париж ще изравни най-доброто им класиране на световно: до момента от 9 участия те са стигали най-много до 1/4-финал - през 2021 г. в Уелва (Исп).

Всички останали български участници на световното отпаднаха още на старта, като спечелиха един единствен гейм. Всъщност, спечели го Стефани Стоева, която вече почти година отново играе и на сингъл. Тя загуби от Ишика Джайсуол (САЩ) с 1:2 (-19, 15, -20).

Двукратната еврошампионка за девойки Калояна Налбантова пропусна геймбол срещу една от звездите в женския бадминтон Синдху Пусарла (Инд) и отстъпи с 0:2 (-20, -6). Индийката е олимпийска вицешампионка от Рио`16 и трета от Токио 2020, като има и световна титла от 2019 г.

На двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов паднаха от датчаните Расмус Каяер и Фрдериг Сьогорд (Дан) с 0:2 (-14, -15), а другата ни женска двойка - Михаела Чепишева и Цветелина Попиванова, бе разгромена от украинките Полина Бухрова и Евхения Кантемир с 0:2 (-6, -12).

При мъжете и на смесени двойки България няма представители на световното първенство. 

