Легендата Майкъл Джонсън е обвинен в присвояване на $500 000

Легендата на леката атлетика Майкъл Джонсън е обвинен, че е получил тайно плащане от половин милион долара броени дни преди проваленият му проект за "Голям шлем" в Царицата на спортовете - т. нар. Grand Slam Track, да предприеме стъпки по обявяване в несъстоятелност. 58-годишният американец инвестира лични средства в размер на $2,2 млн., а към момента на фалита през декември 2025 г. компанията му е дължала около $20 млн. на близо 200 кредитори.

Според твърденията на ищците Джонсън е единственият, който е получил част от парите си обратно, изплащайки сумата сам на себе си. Той е обвинен и в "преструване пред обществеността" в загриженост за интересите на спортистите. Съдебният иск е внесен в съда по несъстоятелност на САЩ за окръг Делауеър.

"Г-н Джонсън е инициирал плащане в размер на 500 000 долара, уж заради необезпечен запис - пишат в жалбата си адвокатите на "официален комитет от необезпечени кредитори" (UCC). - Шокиращо е, че г-н Джонсън тайно е предпочел себе си пред спортистите и други кредитори, които не са вътрешни лица, като същевременно се е преструвал пред обществеността, че безкористно се стреми да защити интересите на атлетите. Нещо повече, в същото време длъжникът е знаел, че е в несигурно финансово положение, без достатъчно средства, за да завърши планирания сезон."

Друго ключово обвинение в заявлението е, че Джонсън е дал приоритет на плащания към известни спортисти като Джош Кър пред други кредитори, за да "ограничи щетите по репутацията си".

Grand Slam Track (GST) беше рекламиран като проект за "спасяване на леката атлетика", макар да предлагаше само отделни бегови дистанции и не предвиждаше никакви полеви състезания в класически за лека атлетика дисциплини като скокове и хвърляния. Първият и оказал се единствен сезон на "Големия шлем" през 2025 г. трябваше да включва четири състезания - едно в Ямайка и три в САЩ, но се проведоха само три от тях: в ямайската столица Кингстън, в Маями и във Филаделфия. Събитието в Лос Анджелис беше отменено, след като стана ясно, че организацията се е разпаднала.

Началото на края постави основният спонсор "Елдридж Индъстрис", който развали споразумение за близо $40 млн. В исковата молба до съда в Делауеър е записано и обвинение към GST за подвеждащи данни, че разполага с гарантиран бюджет от $30 млн., при положение че всъщност са били набрани само $13 млн,, а парите от "Елдридж" не са били договорно обезпечени.

От своя страна GST разпространи изявление, в което отхвърля всички обвинения:

"От името на Grand Slam Track заявяваме, че сме наясно с неотдавнашното твърдение на UCC, че GST тайно е платила 500 000 долара на г-н Джонсън, вместо да плаща на спортисти и доставчици. Това твърдение е неоснователно и невярно. Както беше обяснено по-рано на UCC, г-н Джонсън е отпуснал милиони долари за оперативните разходи на GST, включително пътувания, настаняване и разходи на спортистите, като само част от тях са били възстановени чрез превода на въпросната сума. Жалко е, че UCC избра да игнорира фактите и вместо това се опитва да дискредитира компанията и г-н Джонсън чрез неверни твърдения."

Ако вината на Майкъл Джонсън бъде доказана в съда, 4-кратният олимпийски шампион е заплашен от ефективна присъда по закона за фалитите в САЩ.

В своята кариера в леката атлетика Ем Джей спечели златни медали на три различни олимпиади - с щафетата на 4х400 м в Барселона 1992, на 200 и 400 м в Атланта 1996 и на 400 м в Сидни 2000. Той притежаваше световния рекорд на 200 м в продължение на 12 години (1996-2008) и този на 400 м в продължение на 17 години (1999-2016).