Спортът по телевизията - 15 март

Макс спорт 1
04:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Сиатъл Кракен"
08:30 WRC: рали "Кения", SS18 Хелс Гейт 1
12:00 WRC: рали "Кения", SS20 Хелс Гейт 2
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №2, "Веро Волей" (Монца) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, финал, Карлос Алкарас / Даниил Медведев - Яник Синер
Диема спорт 3
09:00 Формула 1: ГП на Китай, състезание
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Андора"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Лийдс"
19:00 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Минесота Тимбъруулвс"
21:45 Футбол: Лига 1, "Рен" - "Лил"
02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Голдън Стейт Уориърс"
Диема спорт 2
09:30 Бокс: бойно събитие в Йокохама, Нонито Донаир - Рику Масуда
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Баскония"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Тотнъм"
Евроспорт 2
09:55 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца, квалификация
11:20 Северна комбинация (жени): СК в Осло, голяма шанца
12:05 Северна комбинация (мъже): СК в Осло, голяма шанца
13:20 Биатлон: СК в Отепя, единична смесена щафета
14:20 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", VII етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, VIII етап
19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, IV ден
Евроспорт 1
10:15 Ски (жени): СК в Оре, слалом, I манш
11:30 Ски (мъже): СК в Куршевел, супер Г
13:25 Ски (жени): СК в Оре, слалом, II манш
14:40 Северна комбинация (мъже): СК в Осло, 10 км ски бягане
15:25 Биатлон: СК в Отепя, смесена щафета
16:55 Ски скокове (мъже): СК в Осло, голяма шанца
Диема спорт
12:00 Футбол: Втора лига, "Пирин" (Благоевград) - "Вихрен"
14:30 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Монтана"
17:00 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Левски"
19:30 Футбол: Суперлига, "Атромитос" - АЕК
21:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Далас Маверикс"
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Верона" - "Дженоа"
16:00 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Каляри"
19:00 Футбол: Серия А, "Комо" - "Рома"
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Милан"
ТВ 1
14:00 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - НСА
Ринг
14:00 Футбол: Премиършип, "Сейнт Мирън" - "Рейнджърс"
16:00 Футбол: Ередивизи, "Фейенорд" - "Екселсиор"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Морейрензе"
Нова спорт
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Хановер"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Вердер" (Бремен) - "Майнц 05"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Унион" (Берлин)
20:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - РБ (Лайпциг)
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Еспаньол"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Севиля"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Селта"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Осасуна"
01:00 Футбол: МЛС, "Сан Хосе Ърткуейкс" - "Сиатъл Саундърс"
БНТ 3 / Евроспорт 1
19:00 Сноуборд (мъже и жени): СК във Вал Сен Ком, паралелен гигантски слалом
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №2, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Итас" (Тренто)
22:00 НАСКАР: Лас Вегас