Канадец победи Никола Йокич за баскетболист №1 в НБА

Шей Гилджъс-Алекзандър спечели наградата за най-ценен играч (MVP) на НБА за втора поредна година. Канадецът стана 18-ият баскетболист с поне два приза и 14-ият, спечелил ги в две поредни години.

„Баскетболът е отборен спорт - каза Гилджъс-Алекзандър в неделя вечерта, на тържество в тренировъчната база на "Оклахома Сити Тъндър", заобиколен от съотборниците си - всички облечени в нови тренчкоти Burberry, подарък от него. - Всички числа, всички отличия, всичко, което правя на игрището нямаше да означават нищо, ако бяхме спечелили само 10 мача. Тогава нямаше да говорим за MVP - така че благодаря ви много, обичам ви.“

🔥 14th ever back-to-back winner

🔥 Broke Wilt’s 20+ point game streak record

🔥 Joined MJ as the only guards to average 30+ PPG on 50+ FG% in four straight seasons

🔥 Became the only guard in NBA history to average 30+ PPG on…

Победата в класацията на 198-сантиметровия пойнтгард на настоящите шампиони на НБА е осмата поредна за роден извън САЩ баскеболист. Серията започна с гърка Янис Адетокунбо ("Милуоки"), през 2019 и 2020 г., последва сърбинът Никола Йокич ("Денвър") през 2021 и 2022 г., тогава все още камерунецът Джоел Ембийд ("Филаделфия") през 2023 г. (после той получи американски паспорт) и отново Йокич през 2024 г.

А през 2025 и 2026 г. SGA, както го наричат в Щатите, е MVP. Луксозните палтата бяха само част от огромния набор подаръци, който той раздаде на съотборниците си в неделя - имаше още персонализирани чанти за голф, подаръчни кошници и много скъпи часовници за всеки.

„Той никога не се е променял като личност - каза треньорът на "Тъндър" Марк Дейно. - Подобрил е обаче играта си, лидерските си качества и перспективата си, точно както всеки друг, който е на прага на зрелостта.“

В класацията отново излезе на преден план тенденцията в челото да са все неамериканци. Гилджъс-Алекзандър получи 83 от възможните 100 гласа за първо място. Никола Йокич е с 10 и е втори, а третият - френският център на "Сан Антонио" Виктор Уембаняма има 5. Словенският гард на "ЛА Лейкърс" Лука Дончич е четвърти, а Кейд Кънингам ("Детройт") - пети, като получи останалите два гласа за първо място - първият американец с такъв вот от 2021 г.

Така 2025/26 стана петият сезон, в който Топ 3 е от чуждестранни баскетболисти:

— през 2025 г. редът беше Гилджъс-Алекзандър, Йокич и Адетокунбо;

— през 2024 г. - Йокич, Гилжъс-Алекзандър, Дончич;

— през 2023 г. - Ембийд, Йокич, Адетокунбо;

— през 2022 г. - Йокич, Ембийд, Адетокунбо.

Гилджъс-Алекзандър и Уембаняма ще се изправят един срещу друг още тази нощ, когато "Тъндър" и "Спърс" ще изиграят първия мач от финалите на Западната конференция в Оклахома сити. Очаква се тогава комисионерът на НБА Адам Силвър официално да връчи на канадеца трофея.

Фактът, че Никола Йокич не стана MVP продължава една странна тенденция: тези, които имат като среден показател "трипъл-дабъл" (двуцифрени постижения в три игрови елемента), често смятан за свещения граал в баскетбола, почти никога не печелят наградата. Сърбинът стана автор на седмият сезон, в който играч завършва с поне 10 т., 10 асистенции и 10 борби на мач, приключвайки с 27,7 т., 12,9 борби и 10,7 асистенции. И това бе вторият път, в който постига подобно нещо и е пренебрегнат при гласуването.

Преди това Ръсел Уестбрук направи среден "трипъл-дабъл" 4 пъти и взе MVP само веднъж. Легендата Оскар Робъртсън постигна същото през 1961/62, но тогава също не стана MVP.

А призът MVP е втората голяма индивидуална награда на Гилджъс-Алекзандър този сезон, защото той бе избран и за Играч на годината в НБА с огромна разлика, получавайки 96 от 100 гласа за първо място. През сезона канадският гард завърши като втори реализатор със средно 31.1 т. на мач, отстъпвайки само на Лука Дончич (33,5 т.). Освен това удължи рекордната си серия от мачове от редовния сезон с вкарани поне 20 точки до 140, като тя е отворена за удължаване и през 2026/27.