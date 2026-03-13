Медия без
Падна 63-годишен легендарен рекорд в НБА

Шей Гилджъс-Алекзандър вече е в серия от 127 мача с вкарани 20 или повече точки

Днес, 10:06
ЕПА/БГНЕС
Шеа Гилджъс-Алекзандър (вдясно) от близо година и половина е в супер резултатна серия

Най-полезният играч на НБА за миналия сезон Шей Гилджъс-Алекзандър подобри легендарния рекорд на великия Уилт Чембърлейн за поредни мачове с отбелязани 20 или повече точки. 

Тази нощ 27-годишният гард на "Оклахома сити" вкара 35 т. на "Бостън" за домакинската победа със 104:102 и вече има 127 последователни двубоя с 20+ точки. Най-дългата серия досега бе на 63 години, поставена от покойния Чембърлейн, който спря на 126. Постижение №2 в класацията също бе на Чембърлейн - 92 мача.

Серията на Гилджъс-Алекзандър започна на 1 ноември 2024 г., когато той наниза 30 т. срещу "Портланд" и канадският баскетболист има възможност да я увеличи в неделя срещу "Минесота".

Същевременно легендарни баскетболисти са далеч назад по този показател. В класацията следват Кевин Дюрант със 72 поредни мача, Коби Брайънт с 63, ЛеБрон Джеймс с 49.

Другие резултати в НБА от изминалата нощ: "Детройт" - "Филаделфия" 131:109, "Индиана" - "Финикс" 108:123, "Орландо" - "Вашингтон" 136:131, "Атланта" - "Бруклин" 108:97, "Маями" - "Милуоки" 112:105, "Мемфис" - "Далас" 112:120, "ЛА Лейкърс" - "Чикаго" 142:130.

