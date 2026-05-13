"Левски" завърши сезона без нито една победа над "Лудогорец"

Булфото Националът Ивайло Чочев ("Лудогорец") пада на терена след сблъсък с нападателя на "Левски" Мустафа Сангаре по време на днешния мач в Разград.

"Лудогорец" и "Левски" завършиха 1:1 в Разград в последния мач от IV кръг в първата група на Първа лига и XXXIV от началото на сезона. Така "сините", които още на 2 май си осигуриха титлата, завършиха сезона без нито една победа над вече бившия шампион. В шестте им срещи до момента "Левски" стигна само до две равенства (с днешното) и между тях записаха четири поредни загуби. Ако тимът на Хулио Веласкес търси някакъв позитив, той е, че тази вечер бе отбелязан първи гол на "Лудогорец" от началото на сезона.

Вкара го колумбиецът Хуан Переа в 67-ата минута след асистенция на Евертон Бала. В 81-ата минута Дерой Дуарте, национал на Кабо Верде, изравни за домакините с красиво попадение, след като прехвърли вратаря Мартин Луков.

Със спечелената точка "Лудогорец" запази второто си място и има вече 64 точки, като е на 13 точки след "Левски".

Лудогорец - Левски 1:1 /репортаж/ Date: 13-05-2026

ОТЗИВИ

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо се ядоса за пропуснатите положения в мача: "Доминирахме през първото полувреме. Създадохме ситуации, страхотно спасяване след удар на Чочев, после имахме още едно от стандартна ситуация. Започнахме добре и второто, страхотен шанс за Ерик Биле, трябваше да вкараме тогава. Чочев имаше страхотно положение, което обичайно той вкарва. Дадохме им първия шанс на контраатака. Аз харесвам начина, по който се върнахме и вкарахме важен гол. Петър Станич със страхотен пас и Дерой Дуарте вкара. Разочароващо беше, че не вкарахме първи за да отворим двубоя в наша полза. Последните мачове е така - трябват ни много възможности, за да вкараме. Харесва ми начина, по който овладяхме двубоя, движихме топката. Трябва ни качество в последната третина. Важно беше да не загубим. Като за начало трябва да продължим да бъдем последователни в защита."

Колегата му от "Левски" Хулио Веласкес коментира: "Много съм доволен от моя отбор. Направихме голям мач. Бяхме във възходяща линия, защото не влязохме добре. С течение на мача напипахме ритъма. Момчетата свършиха невероятна работа. Днес започнахме с осем промени в състава и представянето на всички беше за пример. Не спечелихме, защото противникът е много добър отбор, а при 1:0 имахме 3-4 ситуации, от които можехме да вкараме втори гол, но не го направихме и съответно получихме гол. Трябва да погледнем и че вече сме шампиони, а днес играчите показаха отношение с желание да спечелим. Независимо дали някой играе минута или 90, оставя сърцето си на терена. Мислим колективно, това е ключово за нашия отбор."

РАВЕНСТВО НА ЦСКА И "ЦСКА 1948" В ПОЛЗА НА РАЗГРАДЧАНИ

ЦСКА и "ЦСКА 1948" завършиха 1:1 в последния мач помежду си този сезон. Равенството се оказа в полза на "Лудогорец", който запази аванса си пред конкурентите за второто място.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев нямаше възможност да разчита на наказаните Сантиаго Годой, Леандро Перейра и Джеймс Ето'о. За капак дойде и нова контузия в тима му - в 54-ата минута един от най-силните му играчи в последните мачове Мохамед Брахими бе заменен принудително.

"ЦСКА 1948" откри в 34-ата минута от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Лумбард Делова. Наказателният удар беше изпълнен от Мамаду Диало, който отбеляза 18-ото си шампионатно попадение за сезона.

ЦСКА изравни в 66-ата минута, когато беларуският национал Макс Ебонг засече центриране на Пастор. След този мач финалистът за Купата на България запази третото си място в Първа лига с 63 точки и по-добър баланс в директните двубои от "ЦСКА 1948".

ЦСКА - ЦСКА 1948 1:1 /репортаж/ Отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948 не излъчиха победител в дербито помежду си от 34-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Васил Левски" завърши при резултат 1:1. Головете вкараха Мамаду Диало от дузпа през първата част и Макс Ебонг след почивката.

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви: "През първото полувреме ЦСКА 1948 не създаде кой знае какво да ни затрудни. Нашата реакция беше само и единствено да обърнем мача. Имахме достатъчно на брой ситуации, но не се получи. Продължаваме напред. Не мога да бъда недоволен от старанието и създадените ситуации. Днес срещнахме отбор, който е силен на контраатака. В някои моменти ни затрудниха, в други успяхме да преодолеем ниския им блок. Трябва да бъдем малко по-умни в тези ситуации и да ги реализираме. Чакам информация от медицинския щаб за състоянието на Брахими. Надявам се да бъде възстановен за важните мачове, които ни предстоят."

Колегата му от "ЦСКА 1948" Александър Александров каза: "Изиграхме много добър мач. Мога да твърдя, че загубихме две точки, не спечелихме една. От 75-ата до 90-ата минута имахме много пропуски. Това натежава на точковия актив. Поздравявам момчетата. След три дена имаме мач, който също е важен (б.ред. - домакинство срещу "Лудогорец"). В битката сме за медалите, нищо не е загубено. Първите 15 минути на второто полувреме се прибрахме, което не беше по план, ще работим за това. Смените днес се справиха добре, трите смени накуп промениха ритъма."