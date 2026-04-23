"Лудогорец" и ЦСКА се измъкнаха "сухи" след грозните сцени

Все пак двата клуба отнесоха основната част от глобите след първите 1/2-финали за Купата на България

Днес, 15:11
Сблъсъците и разправиите в края на "Лудогорец" - ЦСКА в сряда лепнаха грозно петно на мача, но накрая двата клуба се разминаха без сериозни санкции.
Сблъсъците и разправиите в края на "Лудогорец" - ЦСКА в сряда лепнаха грозно петно на мача, но накрая двата клуба се разминаха без сериозни санкции.

Дисциплинарната комисия към БФС не санкционира "Лудогорец" и ЦСКА за сблъсъците и разправиите в края на първия 1/2-финал между двата отбора от турнира за Купата на България във вторник.

Персонални наказания има само за футболистите на ЦСКА, които получиха червени картони в игрови ситуации - Бруно Жордао (за спиране на опасна атака) и Анжело Мартино (за груба игра). Двамата са със спрени права за 1 мач и ще пропуснат съботното дерби срещу "Левски" за първенството, но ще са на линия за реванша срещу "Лудогорец" на 29 април.

Все пак "Лудогорец" и ЦСКА понесоха основния дял от наказанията след изиграването на двата 1/2-финала. По-голямата част от паричните глоби е за ЦСКА - общо 1942.91 евро. От тях 766.94 евро са за обидни скандирания, 511.29 са за закъснение от началния час, 511.29 за хвърлени предмети и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки.

Домакините от Разград трябва да платят 1175.97 евро - 511.29 за закъснение от началото на второто полувреме, 511.29 за хвърлени предмети и 153.39 за нерегламентирано използване на димки.

От мача "Арда" - "Локомотив" (Пд) пък наказанията са само за пловдивския клуб - 1022.58 евро за използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, 511.29 за възпламеняване на бомбички и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки.

Още новини по темата

ЦСКА обърна за две минути "Лудогорец" за Купата
21 Апр. 2026

"Левски" и ЦСКА се оказаха обичайните глобени след кръга
17 Апр. 2026

Гаф на "Лудогорец" доближи "Левски" на три победи от титлата
15 Апр. 2026

Националите избраха друг съперник за контрола през юни
15 Апр. 2026

Играта с ръка срещу "Берое" не се брои
14 Апр. 2026

ЦСКА изравни драматично на "Левски" в полза на "Лудогорец"
13 Апр. 2026

Веласкес: Равенство с ЦСКА ще е лош резултат за нас
11 Апр. 2026

Хулио Веласкес няма да води "сините" в дербито с ЦСКА
10 Апр. 2026

Президентът на БФС се ядоса за опрощаването на гафа на рефер №1
10 Апр. 2026

Младок спаси ЦСКА от провал срещу аутсайдера
08 Апр. 2026

БФС пак "изпра" рефер №1 у нас за груб гаф
07 Апр. 2026

ЦСКА е с единия крак в Топ 4
04 Апр. 2026

Пети дебютант бе включен спешно в държавния тим за мачовете в Индонезия
23 Март 2026

ЦСКА почти си осигури място в Топ 4 след вяла победа
22 Март 2026

