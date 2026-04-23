"Лудогорец" и ЦСКА се измъкнаха "сухи" след грозните сцени

СПОРТАЛ Сблъсъците и разправиите в края на "Лудогорец" - ЦСКА в сряда лепнаха грозно петно на мача, но накрая двата клуба се разминаха без сериозни санкции.

Дисциплинарната комисия към БФС не санкционира "Лудогорец" и ЦСКА за сблъсъците и разправиите в края на първия 1/2-финал между двата отбора от турнира за Купата на България във вторник.

Персонални наказания има само за футболистите на ЦСКА, които получиха червени картони в игрови ситуации - Бруно Жордао (за спиране на опасна атака) и Анжело Мартино (за груба игра). Двамата са със спрени права за 1 мач и ще пропуснат съботното дерби срещу "Левски" за първенството, но ще са на линия за реванша срещу "Лудогорец" на 29 април.

Все пак "Лудогорец" и ЦСКА понесоха основния дял от наказанията след изиграването на двата 1/2-финала. По-голямата част от паричните глоби е за ЦСКА - общо 1942.91 евро. От тях 766.94 евро са за обидни скандирания, 511.29 са за закъснение от началния час, 511.29 за хвърлени предмети и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки.

Домакините от Разград трябва да платят 1175.97 евро - 511.29 за закъснение от началото на второто полувреме, 511.29 за хвърлени предмети и 153.39 за нерегламентирано използване на димки.

От мача "Арда" - "Локомотив" (Пд) пък наказанията са само за пловдивския клуб - 1022.58 евро за използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, 511.29 за възпламеняване на бомбички и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки.