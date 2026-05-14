Разборите на Веласкес продължават да носят глоби на "Левски"

Левски Хулио Веласкес беше доста темпераментен край тъчлинията по време на снощното гостуване срещу "Лудогорец", но поне с това не донесе глоба за "Левски".

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес продължава да не успява да съобрази дължината на разборите си в съблекалнята преди мач или по време на почивката, а с това носи нови и нови глоби за клуба. Днес Дисциплинарната комисия към БФС наложи по тази причина две санкции от по 511.29 евро, или общо 1022.58 евро - за закъснение от началния час по програма на срещата с "Лудогорец" в Разград и за закъснение от началото на второто полувреме. Само преди 10-ина дни Веласкес донесе отново сумарна глоба от 1022.58 евро заради мача с "ЦСКА 1948" (1:0). От началото на сезона клубът е понесъл парични наказания за над 5200 евро само заради дългите разбори на треньора си.

Иначе "Левски" ще плати и глоба от 1022.58 за обидни скандирания на феновете си, както и 511.29 за хвърлени предмети от агитката.

Стана ясно също, че халфът на "сините" Гашпер Търдин е наказан за 1 мач заради натрупани картони и ще пропусне съботното дерби с ЦСКА.

Що се отнася до ЦСКА, клубът "върна жеста" на "ЦСКА 1948" от петък вечер на стадиона в Бистрица, когато домакините не изобразиха коректно емблемата на съперника си. На вчерашния мач на ст. "Васил Левски", завършил 1:1, от ЦСКА не изписаха името на "ЦСКА 1948" на таблото - нещо, което правят редовно. Това с основание бе прието от Дисциплинарната комисия за неуважително отношение към противниковия отбор и донесе на ЦСКА глоба от 511.29 евро. Клубът ще трябва да плати и 766.94 евро за нецензурни скандирания от страна на привържениците си.