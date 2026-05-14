Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Разборите на Веласкес продължават да носят глоби на "Левски"

ЦСКА "върна жеста" и на свой ред не показа уважение към "ЦСКА 1948"

Днес, 18:10
Хулио Веласкес беше доста темпераментен край тъчлинията по време на снощното гостуване срещу "Лудогорец", но поне с това не донесе глоба за "Левски".
Левски
Хулио Веласкес беше доста темпераментен край тъчлинията по време на снощното гостуване срещу "Лудогорец", но поне с това не донесе глоба за "Левски".

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес продължава да не успява да съобрази дължината на разборите си в съблекалнята преди мач или по време на почивката, а с това носи нови и нови глоби за клуба. Днес Дисциплинарната комисия към БФС наложи по тази причина две санкции от по 511.29 евро, или общо 1022.58 евро - за закъснение от началния час по програма на срещата с "Лудогорец" в Разград и за закъснение от началото на второто полувреме. Само преди 10-ина дни Веласкес донесе отново сумарна глоба от 1022.58 евро заради мача с "ЦСКА 1948" (1:0). От началото на сезона клубът е понесъл парични наказания за над 5200 евро само заради дългите разбори на треньора си.

Иначе "Левски" ще плати и глоба от 1022.58 за обидни скандирания на феновете си, както и 511.29 за хвърлени предмети от агитката.

Стана ясно също, че халфът на "сините" Гашпер Търдин е наказан за 1 мач заради натрупани картони и ще пропусне съботното дерби с ЦСКА.

Що се отнася до ЦСКА, клубът "върна жеста" на "ЦСКА 1948" от петък вечер на стадиона в Бистрица, когато домакините не изобразиха коректно емблемата на съперника си. На вчерашния мач на ст. "Васил Левски", завършил 1:1, от ЦСКА не изписаха името на "ЦСКА 1948" на таблото - нещо, което правят редовно. Това с основание бе прието от Дисциплинарната комисия за неуважително отношение към противниковия отбор и донесе на ЦСКА глоба от 511.29 евро. Клубът ще трябва да плати и 766.94 евро за нецензурни скандирания от страна на привържениците си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хулио Веласкес, Дисциплинарна комисия

Още новини по темата

БФС наложи глоби почти само на "Левски"
12 Май 2026

Веласкес обяви първи нов играч в "Левски"
11 Май 2026

"Лудогорец" направи шпалир, но вгорчи празника на "Левски"
09 Май 2026

Ясен Петров беше наказан за ключов мач за оставане в елита
08 Май 2026

Веласкес обеща "Левски" да не се отпуска утре
08 Май 2026

Дългите разбори на Хулио Веласкес донесоха на "Левски" две глоби за един мач
05 Май 2026

"Левски" успя! "Сините" са с титлата след 17 години пауза
02 Май 2026

Веласкес предупреди "Левски" да няма еуфория утре
01 Май 2026

ЦСКА ще се раздели с над 6500 евро след успеха над "Лудогорец"
01 Май 2026

"Левски" постигна шампионски обрат срещу ЦСКА
25 Апр. 2026

Позабравен играч се връща за "Левски" в съботното дерби

23 Апр. 2026

"Лудогорец" и ЦСКА се измъкнаха "сухи" след грозните сцени
23 Апр. 2026

"Левски" и ЦСКА се оказаха обичайните глобени след кръга
17 Апр. 2026

Веласкес: Равенство с ЦСКА ще е лош резултат за нас
11 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса