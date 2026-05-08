Веласкес обеща "Левски" да не се отпуска утре

"Левски" ще играе за удоволствие и за публиката утре срещу "Лудогорец", но няма да си позволи никакво отпускане. Това гарантира треньорът Хулио Веласкес преди първия мач след спечелването на шампионската титла. Двубоят срещу досегашния първенец на България е утре от 19:00 ч. на ст. "Георги Аспарухов" и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен рефер ще бъде Венцислав Митрев.

"Не очаквам този мач повече от другите. Как мога да съм нетърпелив, като вече сме шампиони. Това да се състезаваш без да има отношение към класирането ти носи спокойствие. Но мога да ви уверя, че много сериозно се готвим за този мач. Отговорни сме, анализирахме противника, гледахме последните мачове, разговарях с играчите. Но е ясно, че сме шампиони. Влизаме в този мач с ясното съзнание да го спечелим. Ще има доста емоционални ситуации около този двубой, но независимо, че ще ни връчват шампионската купа, няма да промени отношението ни. От ден 1 се готвим много сериозно за този мач. Влизаме в този мач отговорно, без излишно напрежение, но със заслужената привилегия да се забавляваме в този мач. Това не значи, че ще бъдем отпуснати. Логично е, че ще се опитаме да играем добре и да победим. Дали утре идва "Лудогорец", "Байерн" (Мюнхен) или отбора от селцето на баща ми - желанието ни ще е едно и също", каза Веласкес.

Положителното е, че в отбора няма кадрови проблеми, освен възстановяващия се от операция Стипе Вуликич, който няма да играе до края на сезона.

Испанският треньор на "Левски" си позволи и емоционално отклонение: "Животът ми не се е променил след титлата. Ясно е, че съм много щастлив. В крайна сметка за мен колкото е работа, толкова и не е само това. Имам привилегията да се занимавам с това, което ми е страст. Възможността да тренираш е именно да можеш да изживяваш моменти като последния уикенд. Искам да видя феновете толкова щастливи, да видиш дългогодишните служители, президента, играчите, всички да са толкова щастливи. Много съм щастлив заради тази емоция, нека не забравяме, че сме човешки същества. Да изживееш всичко това със съпругата и детето си на терена… незабравимо. Настръхвам като ви го разказвам. За мен обаче основното е точката на баланс. Аз съм същият човек и трябва да продължа с нормалното си поведение. Единственото, което мога да кажа, е благодаря, благодаря и пак благодаря за топлото отношение на всички около клуба."