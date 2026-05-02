"Левски" успя! "Сините" са с титлата след 17 години пауза

"Левски" е новият футболен шампион на България. "Сините" си осигуриха 27-ата си титла в историята след победа с 1:0 на препълнения стадион "Георги Аспарухов" срещу втория в класирането "ЦСКА 1948" в мач от втория плейофен кръг в първата четворка и XXXII от началото на сезона. След този успех "сините" събраха 76 точки и в оставащите 4 кръга няма как да бъдат изпреварени, след като водят с 14 точки пред "ЦСКА 1948". Над 18 000 фенове се стекоха на трибуните, за да празнуват успеха, с който "Левски" сложи край на хегемонията на "Лудогорец", който бе шампион на страната 14 поредни пъти. Това бе и първа титла за "сините" от 17 години насам. За последно те триумфираха в Първа лига през сезон 2008/09. Радостта обаче бе съвсем заслужена - треньорът Хулио Веласкас успя да сглоби състав и да го накара да играе с най-голямо постоянство от всички останали в дивизията през целия сезон.

Изненадващ бе само авторът - хърватинът Марко Джуганджич, за когото това бе първо попадение със синия екип в официален мач. Той се разписа в 71-ата минута след грешка на защитниците на "ЦСКА 1948" Андре Хофман и Лаша Двали.

"ЦСКА 1948" определено не бе излязъл с мисълта да направи "Левски" шампион и игра достойно, според мястото си в класирането. В 20-ата минута Мамаду Диало улучи левия страничен стълб на вратата на домакините. Вратарят на "сините" Светослав Вуцов пък имаше много важни намеси при удари на Двали и Диало. Вратарят на "ЦСКА 1948" Димитър Шейтанов бе също стабилен, спасявайки шутове на Мазир Сула и Кристиан Макун.

Един от ключовите моменти в мача бе в 56-ата минута, когато след преглед с VAR беше показан червен картон на Адама Траоре ("ЦСКА 1948") - за опасно влизане в краката на Евертон Бала. Така гостите играха над половин час с човек по-малко.

Еуфорията сред феновете бе толкова голяма, че някои от тях действаха безразсъдно и един от привържениците пострада от пироефектите, като се наложи да бъде транспортиран с линейка до болница.

ОТЗИВИ

Треньорът на "ЦСКА 1948" Александър Александров заяви след края: "Моят отбор изигра силен мач, въпреки че играхме с човек по-малко 40 минути. Търсехме да играем офанзивно до последната минута. Изиграхме сериозен мач. Тази загуба няма да ни повлияе. Ще ни даде още повече енергия, ние сме много силен отбор. Поздравявам ги всички (б.ред. - в "Левски"), и феновете поздравявам!"

Щастливият наставник на "Левски" Хулио Веласкес, за когото това бе най-големият успех в кариерата до момента, каза: "Усещането, което имам в момента, е изключителна благодарност на моите футболисти, изключителна благодарност към публиката, към всички фенове. Огромна благодарност към щаба и служителите на клуба. Изключително щастлив съм за всички изброени дотук и, разбира се, изключително щастлив съм за моето семейство, което ме подкрепя и ме държи жив. 17 години без да се спечели шампионата не е лесно. Трябва много работа, трябва да се справяш добре с нещата. Отговорни за това са играчите, а за мен е огромна гордост да съм техен треньор. Само мога да им кажа благодаря, благодаря, благодаря. Сега е моментът да се насладим на победата."