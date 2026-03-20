"Левски" утре - трима аут, един се връща

"Левски" има допълнителни кадрови проблеми за утрешното домакинство срещу "Черно море" от XXVII кръг на Първа лига. Освен трайно контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, в мача няма да вземе участие и капитанът Георги Костадинов. Той е получил мускулна травма при победата с 1:0 за "Берое" (б.ред. - постигната с негов гол) и няма да може да тренира пълноценно още няколко дни.

Положителната новина е, че нападателят Радослав Кирилов вече е възстановен и ще попадне в групата за мача утре. Той едва ли ще е титуляр, както и хърватският нападател Марко Дуганджич, който пък все още не се е адаптирал напълно към отбора. "Марко продължава да се развива добре, но няма да бъде титуляр. Той е играч, който дойде с идеята да ни помогне. Той тренира наравно с нас от 2 седмици, а преди това много време е бил без отбор. Изпълнява задачата, с която е привлечен - да помага. Това дали ще играе 1, 2, 3, 50 или 70 минути е без значение. Но всичко трябва да следва логика - физическо състояние, адаптация, всичко. Марко прави всичко възможно да е в максимално добра форма", обясни за Дуганджич треньорът на "Левски" Хулио Веласкес.

Относно утрешния мач испанският наставник каза: "Анализирахме "Черно море" спрямо начина им на игра. Имат ясно изразен стил на игра с ясни идеи. Обичат високия интензитет. Добре знаят какво да правят със и без топка.Чака ни много труден мач. Играем вкъщи, уверени сме в нашите способности и излизаме с ясното съзнание за добър мач и победа. Очаквам здрав, труден мач. Мач, в който по време на срещата трябва да разбереш какво се изисква от теб. Относно начина, по който се представят (б.ред. - футболистите на "Черно море"), аз мога да го квалифицирам като стабилност. Те са отбор, който винаги играе добре и са с ясна идея за играта."

Веласкес опита да увери, че в отбора на "Левски" няма напрежение преди края на сезона, въпреки засилващите се очаквания за спечелване на шампионската титла. "По никакъв начин оставащите мачове не ни напрягат. Аз съм фокусиран само върху предстоящата среща. Нищо друго. Фокусът ни е мач за мач, ден за ден, а не към лятото, есента или зимата", категоричен бе той.

Двубоят между "Левски" и "Черно море" е утре от 17:30 ч. на ст. "Георги Аспарухов" и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен рефер ще бъде Любослав Любомиров.