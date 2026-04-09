"Левски" дръпна пак с 9 точки в гонитбата за титлата

"Левски" отново води с 9 точки на върха в Първа лига седем мача преди края на сезона. Това стана възможно, след като "сините" спечелиха с 1:0 домакинството си срещу "Арда" в мач от XXVIII кръг, а два часа преди това "Лудогорец" не успя да победи "Черно море" в Разград и завърши 0:0. Така "Левски" вече е с 69 точки, докато "Лудогорец" е с 60.

Успехът над "Арда" дойде след нервен мач на стадион "Георги Аспарухов". В 36-ата минута втори жълт картон получи Лъчезар Котев от гостите за влизане в краката на Георги Костадинов и това доведе до още по-дефанзивна схема на игра от страна на "Арда".

В 64-ата минута "Левски" все пак проби защитната стена на гостите с гол на Евертон Бала след асистенция на Армстронг Око-Флекс. Това беше 16-то попадение на бразилеца от началото на първенството, с което се изравни с Ивайло Чочев на върха при голмайсторите.

В 80-ата минута "сините" бяха на косъм да удвоят, но вратарят на "Арда" Анатолий Господинов спаси удар на оказалия се срещу него Хуан Переа.

След края на мача треньорът на "Арда" Александър Тунчев беше доволен от отбора си: "Ние не допуснахме кой знае колко ситуации, дори с 10 човека. Едно леко заспиване или подценяване, че няма да достигне или отиграе и допуснахме този гол. За мен Лъчо (б.ред. - Лъчезар Котев) игра с топката. Казват, че със задния крак има удар. Докато бяхме 11 на 11, бяхме равностойни. Имахме ситуации. Показахме, че дори с 10 човека, когато се защитаваме компактно, сме доста неприятен отбор."

Колегата му от "Левски" Хулио Веласкес каза: "Труден мач, срещу отбор, който тича много и излезе с идеята да си тръгне с нещо от двубоя. Истина е, че червеният картон ни помогна, защото започнахме нервно и влязохме нетърпеливо в мача. Постепенно започнахме да напипваме темпото на мача и да се подобряваме. След това започнахме да търсим начина да намираме пространства и да намираме начина, по който да стигаме до тяхната врата. Търпението, което показахме се оказа ключово тази вечер. Срещу ЦСКА ще изиграем три мача и не е от значение само този, който е в понеделник. Ние трябва да запазим емоционално равновесие и да сме наясно, че ни остават седем трудни мача, а не е само дербито."

Наставникът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо пък запази увереност, че отборът му може да се пребори за титлата, въпреки изоставането. "Играхме срещу много добре организиран отбор. Липсваше ни качество, за да ги надиграем. Страдахме в това да влезем в ритъма на мача, да го контролираме. Комбинациите не ни се получаваха. В този тип мачове, ако вкараш ранен гол, е по-различно, но днес беше много завързан двубой. Вкарахме много попадения в предните мачове, понякога се нуждаеш и от малко късмет. Трябва да искаме малко повече от себе си в дадени ситуации. Имаме още седем мача, трудни. Губим точки, други също губят и печелят такива. Има още 21 точки, за които има да се играе. Имаме шанс да спечелим всеки един мач, ще видим какво е писано, но трябва да играем по-добре от днес", заяви норвежецът след нулевото равенство с "Черно море".