Веласкес разкри тактиката на "Левски" за Стара Загора

"Левски" ще играе офанзивно и ще се старае да накара "Берое" да се защитава в неделния мач между двата отбора в Стара Загора. Тактиката на "сините" беше разкрита от треньора на отбора Хулио Веласкес.

"Нашата цел е да отведем мача в посока да ги накараме да се защитават. Считам, че можем да покажем интересни неща и в различните фази на атаката. Трябва да умееш да предлагаш различни варианти. Чака ни още един труден и здрав мач. Със сигурност те ще имат желанието да ни победят, но оттук-насетне основният фокус трябва да е върху нашият отбор - как ще вземем пространства, как ще се защитаваме и как ще атакуваме. Ясно е, че подценяваме не може да има и би било изключително голяма грешка това да се случи. Откакто аз съм начело не сме подценили абсолютно никой. Както отбелязах, към всяка среща подхождаме отговорно. Знаем, че трябва да дадем най-доброто от себе си, за да спечелим мача", коментира испанецът.

Той няма да може да ползва контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен. Все още не е ясно дали новопривлеченият нападател Марко Дуганджич ще попадне в групата за мача. "Марко идва след период, в който не е тренирал с отбор. Идва да помогне. Утре ще вземем решение дали може да попадне в групата. В следващите часове ще стане ясно, защото трябва да се знае състоянието на останалите футболисти. Логично ще му е нужно време, става въпрос за по-дълъг процес. Отдавна не се е подготвял с отбор", обясни Веласкес. Той вметна, че други двама от новите футболисти - Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс вече са се адаптирали към отбора.

Двубоят между "Берое" и "Левски" в Стара Загора е в неделя от 17:00 ч. и ще се предава по Диема спорт. Главен рефер ще е Станимир Тренчев