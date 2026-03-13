Веласкес разкри тактиката на "Левски" за Стара Загора

Треньорът на "сините" още се колебае дали да вземе Марко Дуганджич за мача срещу "Берое"

Днес, 15:33
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес слуша въпрос към него на пресконференцията преди гостуването срещу "Берое" в неделя.
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес слуша въпрос към него на пресконференцията преди гостуването срещу "Берое" в неделя.

"Левски" ще играе офанзивно и ще се старае да накара "Берое" да се защитава в неделния мач между двата отбора в Стара Загора. Тактиката на "сините" беше разкрита от треньора на отбора Хулио Веласкес.

"Нашата цел е да отведем мача в посока да ги накараме да се защитават. Считам, че можем да покажем интересни неща и в различните фази на атаката. Трябва да умееш да предлагаш различни варианти. Чака ни още един труден и здрав мач. Със сигурност те ще имат желанието да ни победят, но оттук-насетне основният фокус трябва да е върху нашият отбор - как ще вземем пространства, как ще се защитаваме и как ще атакуваме. Ясно е, че подценяваме не може да има и би било изключително голяма грешка това да се случи. Откакто аз съм начело не сме подценили абсолютно никой. Както отбелязах, към всяка среща подхождаме отговорно. Знаем, че трябва да дадем най-доброто от себе си, за да спечелим мача", коментира испанецът.

Той няма да може да ползва контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен. Все още не е ясно дали новопривлеченият нападател Марко Дуганджич ще попадне в групата за мача. "Марко идва след период, в който не е тренирал с отбор. Идва да помогне. Утре ще вземем решение дали може да попадне в групата. В следващите часове ще стане ясно, защото трябва да се знае състоянието на останалите футболисти. Логично ще му е нужно време, става въпрос за по-дълъг процес. Отдавна не се е подготвял с отбор", обясни Веласкес. Той вметна, че други двама от новите футболисти - Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс вече са се адаптирали към отбора.

Двубоят между "Берое" и "Левски" в Стара Загора е в неделя от 17:00 ч. и ще се предава по Диема спорт. Главен рефер ще е Станимир Тренчев

Още новини по темата

"Левски" измъкна победа №19 с дузпа накрая
09 Март 2026

"Лудогорец" победи "Левски" и продължи гонитбата за титлата
05 Март 2026

"Левски" получи тежък удар преди дербито с "Лудогорец"
03 Март 2026

"Левски" дръпна с 13 точки на върха след обрат
01 Март 2026

Треньорът на "Левски" посочи Спас Делев като опасност №1
28 Февр. 2026

Три български клуба са в световния Топ 500 за последните 5 години
25 Февр. 2026

"Левски" изхвърли "ЦСКА 1948" от битката за титлата
22 Февр. 2026

Треньорът на "Левски" похвали как се чистят стадионите ни от сняг
21 Февр. 2026

"Левски" изплува след отпадането - 3:0 над "Ботев" (Пд)
15 Февр. 2026

Веласкес ще превъзмогва отпадането за купата с промени утре
14 Февр. 2026

"Левски" се прости с втори трофей заради "Лудогорец"
11 Февр. 2026

Само един наш клуб в световния Топ 500 прогресира
11 Февр. 2026

"Левски" е готов и за 120 минути битка в Разград
10 Февр. 2026

БФС глоби "Левски" с близо 10 000 евро за расизъм
09 Февр. 2026

