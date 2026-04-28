Новият собственик поема "Левски" с над 11 млн. евро дългове

Клубът все пак е завършил 2025 г. с плюс от 1,84 млн. лева и вече трета поредна година е на печалба

Днес, 14:04
Бъдещият собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев (вдясно) вече е видял какво ще наследи от Наско Сираков (вляво) в клуба, а сега вече данните станаха и публични.
БГНЕС
Бъдещият собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев (вдясно) вече е видял какво ще наследи от Наско Сираков (вляво) в клуба, а сега вече данните станаха и публични.

Бъдещият собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев ще наследи и големи дългове в клуба. Годишният финансов отчет на дружеството показва, че общите задължения на "Левски" към 31 декември 2025 г. са 22.269 млн. лв. (11.37 млн. евро), което включва 21.122 млн. лв. текущи пасиви и 1.147 млн. нетекущи.

Отчетът е последният, изготвен в лева, тъй като се отнася за миналата година. Трябва да се отбележи, че ръководството на "Левски" е успяло да свие задълженията с 2.513 млн. лв., тъй като към края на 2024 г. те са били 23.635.

Досегашният собственик на контролния пакет акции Наско Сираков обаче предава на Бостанджиев работещо дружество. Данните сочат, че през изминалата година клубът е имал общи приходи в размер на 30.99 млн. лева и положителен финансов резултат от 1.84 млн. лв. Така клубът е на плюс за трета поредна година. Както е известно, планът на ръководството е също така до края на 2026 г. да бъдат изчистени и всички задължения към НАП.

От "Левски" правят и интересно сравнение по отношение на приходите от трансфери, които рязко са спаднали - 22,02 млн. лв. през 2024 г. срещу 2.36 млн. през 2025 г. "Това отразява различната спортно-техническа стратегия на клуба през последната година, след като "Левски" направи съзнателен избор да запази ядрото на отбора и да го надгради, вместо да търси краткосрочен финансов ефект чрез изходящи трансфери. Този подход стана възможен, благодарение на последователната финансова дисциплина и на постигнатия напредък в намаляването на задълженията в предишните години", посочиха от клуба. Съответно това е причината за намалялата нетна печалба (споменатите 1.84 млн. лв.) спрямо края на 2024 г., когато плюсът е бил 14.691 млн. лв.

Обнадеждаващ е и одиторският доклад, в който вече не се отчита непосредствена опасност за съществуването на дружеството. Все пак е отчетена "съществена несигурност", тъй като регистрираният капитал (30.787 млн. лв.) надвишава нетните активи (18.002 млн. лв.), с което е нарушено изискване от Търговския закон.

"Тези обстоятелства пораждат съществена несигурност относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ръководството е уверено, че Дружеството ще поддържа нормална дейност чрез финансова подкрепа от основните акционери, в случай на необходимост", се казва в доклада на "Желязков одит 2004" ООД.

Още новини по темата

"Левски" постигна шампионски обрат срещу ЦСКА
25 Апр. 2026

"Левски" има нов собственик
24 Апр. 2026

Позабравен играч се връща за "Левски" в съботното дерби

23 Апр. 2026

"Левски" и ЦСКА се оказаха обичайните глобени след кръга
17 Апр. 2026

ЦСКА изравни драматично на "Левски" в полза на "Лудогорец"
13 Апр. 2026

Веласкес: Равенство с ЦСКА ще е лош резултат за нас
11 Апр. 2026

Хулио Веласкес няма да води "сините" в дербито с ЦСКА
10 Апр. 2026

"Левски" дръпна пак с 9 точки в гонитбата за титлата
09 Апр. 2026

29 г. по-късно "Левски" пак не можа да бие "Добруджа"
05 Апр. 2026

"Левски" направи нова важна крачка към титлата
21 Март 2026

"Левски" утре - трима аут, един се връща
20 Март 2026

Речовитият Веласкес навлече на "Левски" глоби за над €4000
18 Март 2026

Един гол в Стара Загора доближи още "Левски" до титлата
15 Март 2026

Веласкес разкри тактиката на "Левски" за Стара Загора
13 Март 2026

