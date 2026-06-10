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Хулио Веласкес игнорира интереса от чужбина заради "Левски"

Испанският треньор отказа да постави конкретни цели пред отбора за новия сезон

10 Юни 2026
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес слуша въпрос към него по време на пресконференцията преди началото на лятната подготовка.
Левски
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес слуша въпрос към него по време на пресконференцията преди началото на лятната подготовка.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес не се интересува от оферти към него от чуждестранни клубове и е фокусиран върху това да продължи работата си с шампиона на България. Испанецът заяви това преди началото на лятната подготовка на "сините" днес.

Запитан за интерес към него от страна на "Сампдория", за което информираха медии в Италия, Веласкес каза: "Винаги по най-нормален начин се отнасям към такива новини, като например тази, че напускам и отивам в "Сампдория". По никакъв начин не обръщам внимание на такива слухове. В крайна сметка, всичко това е част от средата, в която се намираме. На мен ми е ясно, че се намирам на мястото, където съм щастлив, доволен и искам да бъда. Фокусът ми е върху сезона, който предстои."

Треньорът на "Левски" потвърди, че започва подготовката за новия сезон с голяма амбиция и желание за работа. "Имах възможност да почина със семейството си. Много важно за мен е да отделя време за тях. Разбира се, бях в постоянна връзка с хората в клуба. Всичко що се отнася до организацията на предстоящия сезон го движихме. Със супер презаредени батерии съм за следващия сезон", обясни той.

Шампионите ще се готвят само в България, като ще имат лагер в Правец. Подготовка не започнаха футболистите, които имаха в предишните дни ангажименти с различни национални формации. Двама от играчите няма да тренират пълноценно в началото - Стипе Вуликич и Мустафа Сангаре, които още се възстановяват от травми, получени в края на изминалия сезон.

До момента новите играчи официално са двама - привлечените от португалския "Шавеш" Давид Кусо и Рейналдо. Към тях Веласкес има големи очаквания: "Това, което трябва да донесат Кусо и Рейналдо, е глад и да дават най-доброто от себе си постоянно, за да може и отборът да израства. Разбира се, оттук-насетне трябва да се адаптират към начина, по който ние играем и се надяваме от първия ден, в който са в „Левски“ нещата да им се получават добре."

Сред новите ще е и върнатият от "Етър" юноша на "Левски" Стивън Стоянчов. Неговото привличане е свързано с новото изискване на БФС в титулярния състав да има четирима български футболисти, като поне един от тях да е до 23-годишна възраст.

Хулио Веласкес не изневери на стила си и отказа да назове титлата и пробив в европейските клубни турнири като непосредствени цели пред "Левски" през сезон 2026/27. "За мен целите са ясни, а и вие вече ме познавате от доста време. Всеки ден трябва да тренираме по най-добрия възможен начин и всеки мач да се борим за победа. Това са моите цели и тези на отбора. В краткосрочен и дългосрочен план няма да говоря за цели и класиране, защото всичко е следствие на изброеното от мен", обясни испанецът.

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Левски, Хулио Веласкес

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