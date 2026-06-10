Хулио Веласкес игнорира интереса от чужбина заради "Левски"

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес не се интересува от оферти към него от чуждестранни клубове и е фокусиран върху това да продължи работата си с шампиона на България. Испанецът заяви това преди началото на лятната подготовка на "сините" днес.

Запитан за интерес към него от страна на "Сампдория", за което информираха медии в Италия, Веласкес каза: "Винаги по най-нормален начин се отнасям към такива новини, като например тази, че напускам и отивам в "Сампдория". По никакъв начин не обръщам внимание на такива слухове. В крайна сметка, всичко това е част от средата, в която се намираме. На мен ми е ясно, че се намирам на мястото, където съм щастлив, доволен и искам да бъда. Фокусът ми е върху сезона, който предстои."

Треньорът на "Левски" потвърди, че започва подготовката за новия сезон с голяма амбиция и желание за работа. "Имах възможност да почина със семейството си. Много важно за мен е да отделя време за тях. Разбира се, бях в постоянна връзка с хората в клуба. Всичко що се отнася до организацията на предстоящия сезон го движихме. Със супер презаредени батерии съм за следващия сезон", обясни той.

Шампионите ще се готвят само в България, като ще имат лагер в Правец. Подготовка не започнаха футболистите, които имаха в предишните дни ангажименти с различни национални формации. Двама от играчите няма да тренират пълноценно в началото - Стипе Вуликич и Мустафа Сангаре, които още се възстановяват от травми, получени в края на изминалия сезон.

До момента новите играчи официално са двама - привлечените от португалския "Шавеш" Давид Кусо и Рейналдо. Към тях Веласкес има големи очаквания: "Това, което трябва да донесат Кусо и Рейналдо, е глад и да дават най-доброто от себе си постоянно, за да може и отборът да израства. Разбира се, оттук-насетне трябва да се адаптират към начина, по който ние играем и се надяваме от първия ден, в който са в „Левски“ нещата да им се получават добре."

Сред новите ще е и върнатият от "Етър" юноша на "Левски" Стивън Стоянчов. Неговото привличане е свързано с новото изискване на БФС в титулярния състав да има четирима български футболисти, като поне един от тях да е до 23-годишна възраст.

Хулио Веласкес не изневери на стила си и отказа да назове титлата и пробив в европейските клубни турнири като непосредствени цели пред "Левски" през сезон 2026/27. "За мен целите са ясни, а и вие вече ме познавате от доста време. Всеки ден трябва да тренираме по най-добрия възможен начин и всеки мач да се борим за победа. Това са моите цели и тези на отбора. В краткосрочен и дългосрочен план няма да говоря за цели и класиране, защото всичко е следствие на изброеното от мен", обясни испанецът.