И ФИФА отсъди, че Око-Флекс по право е в "Левски"

БГНЕС Вече няма съмнение и за ФИФА, че Армстронг Око-Флекс е правомерно в "Левски".

"Ботев" (Пд) изгуби и втората си жалба срещу "Левски" относно бившия си футболист Армстронг Око-Флекс. Днес от столичния клуб обявиха, че с решение от 25 юни на Камарата за разрешаване на спорове към ФИФА искът на "Ботев" е отхвърлен.

Пловдивчани претендираха, че "Левски" неправомерно е привлякъл 24-годишния бивш юношески и младежки национал на Ирландия на 14 януари т.г., когато бе активирана и платена откупната му клауза от 300 000 евро.

От "Ботев" протестираха и срещу начина, по който Око-Флекс е бил взет от Пловдив и закаран в София, за да подпише договора си, като изтъкваха, че по този начин са претърпели и финансови загуби, тъй като са имали други оферти за играча, които са били на по-висока стойност от откупната му клауза.

Собственикът на "Ботев" Илиян Филипов първоначално сезира БФС и поиска да бъдат спрени трансферите на "Левски". Тази жалба обаче не бе взета под внимание и Спортно-техническата комисия към футболния съюз присъди, че софийският клуб действал по наредбите и е придобил правата на Око-Флекс, след като е платил клаузата му.

"Въпреки това той (б.ред. - Филипов) твърдеше пред медиите, че въпросната клауза не е откупна и не позволява на състезателя да прекрати едностранно трудовия си договор. Спорът бе отнесен от ръководството на "канарчетата" до ФИФА, като там бе претендирано обезщетение, както от футболиста, така и от ПФК "Левски". Няколко месеца по-късно Световната футболна централа се произнесе в полза на Око-Флекс и "Левски". Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Арбитражния съд в Лозана", обясниха от "Левски", с което явно намекнаха, че ще последва нова жалба от ФИФА.

А за успеха по делото във ФИФА от "Левски" благодариха на целия екип и на представителя на футболиста - специалистът по спортно право Георги Градев.