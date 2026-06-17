"Левски" и ЦСКА ще имат много трудни съперници, ако продължат в Европа

ЕПА/БГНЕС Футболистите на "Университатя" (Крайова) участваха през миналия сезон в основната фаза на Лигата на конференцията, а след това спечелиха и титлата в Румъния.

"Левски" ще срещне победителя от двойката "Витебск" и "Университатя" (Крайова) във втория квалификационен кръг за Шампионската лига, ако успее да елиминира босненския "Борац" (Баня Лука) в първия. Това стана ясно днес на тегления жребий в Нион (Швейц).

Във втората пресявка "Левски" ще бъде първо домакин на 21 или 22 юли и ще е гост в реванша на 28 или 29 юли.

Жребият се приема като доста коварен за "сините", независимо кой от двата съперника ще стигне до втората пресявка. "Витебск" спечели за пръв път титлата в Беларус, но е с амбициозно ръководство. Треньор е популярният бивш национал Сергей Гуренко (53 г.), водил преди "Динамо" (Минск).

"Университатя" (Крайова) пък през изминалия сезон стана за пети път шампион на Румъния и за пръв път от 1991 г. Треньор е португалецът Филипе Коельо. В отбора има петима румънски национали (Адриан Рус, Тудор Балуца, Владимир Скречу, Давид Матей и Щефан Баярам) и по един на Украйна (Олександър Романчук), на Грузия (Анзор Меквабишвили), на Палестина (Асад Ал Хамлави) и на Коста Рика (Карлос Мора).

В Румъния веднага реагираха със задоволство от жребия и медиите обявиха, че "Левски" или "Борац" би бил най-лесният вариант пред "Университатя", тъй като сред останалите бяха "Динамо" (Загреб) и "Слован" (Братислава).

При евентуален успех и във втората пресявка, "Левски" ще научи следващия си съперник на 20 юли. Преодоляване на II квалификационен кръг осигурява на "Левски" в най-лошия случай място в основната фаза на Лигата на конференцията - при отпадане в III пресявка на Шампионската лига и последвало отпадане от плейофите на Лига Европа.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес обаче даде да се разбере, че в момента мислите са насочени изцяло към отбора на "Борац" (Баня Лука). "Ще подходим като към всеки един съперник - максимален респект и, разбира се, скромност. Важно е да продължим да тренираме добре всеки ден, за да сме максимално добре подготвени за първия мач. С изключително желание приемаме този жребий, желание за игра и скромни, здраво стъпили на земята. Никой няма да ни подари абсолютно нищо. Ще отделим достатъчно време на съперника, ще анализираме силните и слабите му страни, без да забравяме основния ни фокус. Нашата цел е как ние ще изглеждаме", заяви испанецът пред клубната телевизия.

При най-неблагоприятен развой - отпадане от "Борац", отборът на "Левски" ще продължи участието си в Европа във втората пресявка на Лигата на конференцията. В този случай там съперник ще е загубилият от двойката от I кв. кръг на Шампионската лига "Петрокуб" (Мол) - "Егнатия" (Алб).

МНОГО ОПИТЕН ТУРНИРЕН ОТБОР Е НА ПЪТЯ НА ЦСКА

За ЦСКА ще стане много трудно, ако успее да елиминира северноирландския "Дери Сити" в I квалификационен кръг в Лига Европа. По време на днешния жребий за втората пресявка стана ясно, че носителят на Купата на България ще се изправи срещу победителя от двойката "Карабах" (Азерб) - "Вестри" (Исл). С по-големи шансове да продължи за II квалификационен кръг от тези два отбора определено е "Карабах", който от 2014 г. насам има 12 участия в груповите фази на Шампионската лига, Лига Европа или Лигата на конференцията. През миналия сезон азербайджанският клуб дори стигна до плейоф в Шампионската лига след победи над "Бенфика", "Копенхаген" и "Айнтрахт" (Франкфурт) и 2:2 с "Челси" в Баку, но там бе елиминиран от "Нюкасъл". През лятото на 2024 г. също така "Карабах" отстрани "Лудогорец" в III предварителен кръг на Шампионската лига след загуба с 1:2 и победа в Разград със 7:2.

ЦСКА ще е гост в първия мач от втората пресявка на 23 юли, ако достигне до тази фаза, а евентуалният реванш в България ще е на 30 юли.

Останалите варианти пред "червените" съко бяха тежки - "Андерлехт", "Мидтиланд", "Виктория" (Пилзен) и победителят от "Войводина" (Нови Сад) - "Ференцварош".

Ако пък ЦСКА отпадне още от "Дери Сити", то ще продължи във II квалификационен кръг за Лигата на конференцията. При този развой съперник там ще е хърватският "Риека".