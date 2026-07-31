Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Острие на "Левски" пак се контузи

Треньорът Хулио Веласкес похвали младия татко Светослав Вуцов

31 Юли 2026
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се е заслушал във въпрос към него по време на днешната пресконференция преди съботното домакинство срещу "Септември".
БГНЕС
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се е заслушал във въпрос към него по време на днешната пресконференция преди съботното домакинство срещу "Септември".

Нападателят на "Левски" Мустафа Сангаре е получил нова травма. Това е станало на тренировката преди реванша с "Университатя" (Крайова) във вторник и затова малийският национал не игра в мача. Заради здравословни проблеми Сангаре пропусна завършека на миналия сезон, а през този има записани само 4 минути игра при победата с 2:1 над "Локомотив 1929" (Сф).

След днешната тренировка ще бъде взето решение дали той ще попадне в групата за утрешното домакинство срещу "Септември" от III кръг на първенството, но по-вероятно ще отпадне. Със сигурност няма да играят контузените Оливер Камдем, Стипе Вуликич и Радослав Кирилов.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес обяви днес, че е оставил зад себе си емоциите от успеха над "Университатя", а и не мисли за предстоящите срещи с "Кайрат" в III квалификационен кръг за Шампионската лига, тъй като се е концентрирал изцяло върху двубоя със "Септември".

"Футболът е това, което се случва днес и в момента мисля само за утрешния мач. Срещата е от изключителна важност за нас и нямам съмнение, че ни чака много труден мач. Ще срещнем съперник, който предлага интересни неща и когато се защитава, и когато атакува. Ако не го направим ще имаме много трудни моменти. Това е отбор, който има стил на игра и динамика, ще ни затрудни. Трябва да разберем какво се изисква от нас и как да го постигнем", коментира испанецът.

Той похвали и специално вратаря Светослав Вуцов за отношението му към тренировъчния процес, въпреки че вчера му се роди дъщеря: "Радвам се, че всичко с Вуцов е наред. Това е най-хубавото нещо, което може да му се случи в живота от моя гледна точка. Според мен се намира в добро състояние. Вчера имаше възможност да го освободиме от тренировката, но той въпреки това не пропусна и бе наравно с останалите."

Двубоят между "Левски" и "Септември" е утре от 19:00 ч. на ст. "Георги Аспарухов" и ще бъде предаван по Диема спорт. Главен рефер ще е Мариян Гребенчарски.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, Хулио Веласкес

Още новини по темата

"Левски" получи втора поредна глоба от УЕФА
08 Авг. 2026

"Левски" удължи победната си серия с 2:0 над "Локо" (Пд)
07 Авг. 2026

"Левски" смаза "Кайрат", но вкара само веднъж
04 Авг. 2026

Атина ще е последното стъпало за "Левски" към ШЛ
03 Авг. 2026

"Левски" е вече 3 от 3 в Първа лига
01 Авг. 2026

"Левски" продължи с голямо треперене напред към Шампионската лига
29 Юли 2026

Трима от "Левски" няма да заминат за реванша в Румъния
27 Юли 2026

"Левски" обърна по шампионски "Локомотив 1929" (Сф) на Любослав Пенев
25 Юли 2026

Треньорът на "Левски": Основната умора е в главата
24 Юли 2026

Национал от "Левски" отпадна за всичките квалификационни мачове
23 Юли 2026

"Левски" пречупи шампиона на Румъния в първия мач
22 Юли 2026

"Левски" остана без централни нападатели за мача в Европа
21 Юли 2026

Жребият намигна на "Левски" по пътя към Шампионската лига
20 Юли 2026

"Левски" почна със силна игра и малка победа защитата на титлата
17 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки