Острие на "Левски" пак се контузи

БГНЕС Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се е заслушал във въпрос към него по време на днешната пресконференция преди съботното домакинство срещу "Септември".

Нападателят на "Левски" Мустафа Сангаре е получил нова травма. Това е станало на тренировката преди реванша с "Университатя" (Крайова) във вторник и затова малийският национал не игра в мача. Заради здравословни проблеми Сангаре пропусна завършека на миналия сезон, а през този има записани само 4 минути игра при победата с 2:1 над "Локомотив 1929" (Сф).

След днешната тренировка ще бъде взето решение дали той ще попадне в групата за утрешното домакинство срещу "Септември" от III кръг на първенството, но по-вероятно ще отпадне. Със сигурност няма да играят контузените Оливер Камдем, Стипе Вуликич и Радослав Кирилов.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес обяви днес, че е оставил зад себе си емоциите от успеха над "Университатя", а и не мисли за предстоящите срещи с "Кайрат" в III квалификационен кръг за Шампионската лига, тъй като се е концентрирал изцяло върху двубоя със "Септември".

"Футболът е това, което се случва днес и в момента мисля само за утрешния мач. Срещата е от изключителна важност за нас и нямам съмнение, че ни чака много труден мач. Ще срещнем съперник, който предлага интересни неща и когато се защитава, и когато атакува. Ако не го направим ще имаме много трудни моменти. Това е отбор, който има стил на игра и динамика, ще ни затрудни. Трябва да разберем какво се изисква от нас и как да го постигнем", коментира испанецът.

Той похвали и специално вратаря Светослав Вуцов за отношението му към тренировъчния процес, въпреки че вчера му се роди дъщеря: "Радвам се, че всичко с Вуцов е наред. Това е най-хубавото нещо, което може да му се случи в живота от моя гледна точка. Според мен се намира в добро състояние. Вчера имаше възможност да го освободиме от тренировката, но той въпреки това не пропусна и бе наравно с останалите."

Двубоят между "Левски" и "Септември" е утре от 19:00 ч. на ст. "Георги Аспарухов" и ще бъде предаван по Диема спорт. Главен рефер ще е Мариян Гребенчарски.