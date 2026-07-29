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"Левски" продължи с голямо треперене напред към Шампионската лига

"Сините" елиминираха трудно първенеца на Румъния и си осигуриха мачове в Европа до Коледа

29 Юли 2026
Бразилецът Евертон Бала (вдясно) ликува, след като е открил резултата за "Левски" в Крайова.
Левски
Бразилецът Евертон Бала (вдясно) ликува, след като е открил резултата за "Левски" в Крайова.

Мечтата на "Левски" за Шампионската лига остана жива, след като "сините" елиминираха румънския първенец "Университатя" (Крайова) във II квалификационен кръг. Това стана след драматично равенство 2:2 в Румъния и общ резултат 3:2 в полза на българския шампион. Така "Левски" ще срещне в третата пресявка "Кайрат" (Алмати). Първият мач ще е на 4 или 5 август в София, а реваншът в Казахстан ще бъде седмица по-късно. Дори и да отпадне от "Кайрат" обаче българският шампион си осигури в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференцията, т.е. мачове в Европа до 17 декември. А това ще гарантира на клуба от София минимум 4 млн. евро сигурни приходи.

Но тези добри новини бяха извоювани с много драматизъм и дори треперене. Началото на мача на стадион "Йон Облеменко" не предвещаваше такъв финал. Всичко тръгна по мед и масло за тима на "Левски", който поведе с 2:0 още в 16-ата минута. Точни бяха Евертон Бала в 13-ата минута и Алдаир 3 минути по-късно. В добавеното време на първата част "Университатя" намали с попадение на Никушор Банку с глава. След това започна ходенето по мъките за "сините". Още в 48-ата минута Адриан Рус изравни след чудесно изпълнение на пряк свободен удар. Това даде мощен психологически стимул на румънския шампион, който се нуждаеше вече само от един гол, за да стигне до продължения.

"Левски" имаше отлични възможности за трети гол, но вратарят на "Университатя" Лауренциу Попеску спаси ударите на Мазир Сула и Рейналдо. След това силни минути имаше капитанът на "сините" Кристиан Димитров, който първо изчисти пред голлинията на своята врата в 72-ата минута, а 6 минути след това улучи напречната греда.

Мощният натиск на румънците продължи, а играчите на "Левски" продължаваха да не успяват да решат мача - Попеску спаси и шут на Сержиньо от фаул в 89-ата минута, а в първата минута на добавеното време отново португалският халф нацели левия страничен стълб.

В крайна сметка "Левски" не успя да вкара, но и не допусна нов гол до края, с което хвърли в бурна радост феновете си, които гледаха мача по телевизията заради наказание от УЕФА.

Университатя Крайова - Левски 2:2 /репортаж/
Университатя Крайова - Левски 2:2 /репортаж/
vbox7.com

ОТЗИВИ

Щастливият треньор на "Левски" Хулио Веласкес коментира: "Това е невероятно. За всички хора зад мен, за тези в София и в което и да е крайче на света - това е за тях. След толкова много години чакане, да си осигуриш място в групова фаза е нещо невероятно. Изключително горд и щастлив съм от моите играчи. Стадионът, феновете им, атмосферата беше брутална, не беше лесно пред тях. Не се играе лесно тук. Започнахме много добре, вкарахме два гола. Не завършихме първото полувреме добре. Накараха ни да страдаме. Трябваше да коригираме някои неща, имайки предвид, че имахме и трима човека с жълти картони. Искахме да излезем по същия начин като първото полувреме, но те започнаха много добре. Истината е, че след като получихме втория гол, 5-6 минути изпаднахме в съмнения. След това коригирахме нещата и изиграхме мача така, както трябваше. Показахме огромно желание, зрялост. Имахме и две греди в края, когато можехме и да спечелим срещата. За мен наистина е голямо удоволствие да водя този отбор и тези футболисти."

Капитанът Кристиан Димитров се изказа още по-гръмко: "Искам да благодаря на всички хора, които ни подкрепиха на стадиона и от името на целия отбор благодаря на всички, които ни подкрепяха от телевизорите. След 16 години сме в групите, минимум на Конференцията. Имахме още едно-две положения, не ги реализирахме, но в крайна сметка добър резултат и се класирахме напред. Това трябва да ни мотивира да атакуваме Шампионска лига - групите. Вяра не губим до края. Имаме страхотен колектив и излязохме от тежките моменти, които не бяха малко."

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Левски, Шампионска лига, Хулио Веласкес

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