УЕФА разследва феновете на "Левски" за расизъм

Левски Футболистите на "Левски" поздравяват феновете си на стадиона в Баня Лука след мача с "Борац", но има голяма вероятност при следващото гостуване на "сините" в европейските турнири секторът с българската агитка да бъде празен.

"Левски" е под реалната заплаха да играе следващото си гостуване в европейските клубни турнири без публика. Причината е, че УЕФА извършва проверка за предполагаеми прояви на расизъм от страна на феновете на отбора при гостуването срещу "Борац" (Баня Лука) във вторник в първи мач от I квалификационен кръг за Шампионската лига.

"Информираме ви, че УЕФА е образувала дисциплинарно производство в съответствие с чл.55 от Дисциплинарния правилник на европейската футболна асоциация. Потенциалните нарушения от "сини" привърженици, присъствали на първия мач от I квалификационен кръг на Шампионската лига - гостуването в Баня Лука, са били докладвани от наблюдателя на FARE (б.ред. - дългогодишен партньор на ФИФА и УЕФА за наблюдение на расистки и дискриминационни скандирания, знамена и символи на международни мачове). Същите касаят чл. 14 от дисциплинарния правилник: "Расизъм и/или друго дискриминационно поведение" и по-конкретно обидни скандирания към публиката на етническа основа", се казва в изявление на "Левски".

Делегатът на мача не е потвърдил категорично твърденията на наблюдателя на FARE, но крайното решение ще бъде взето след разглеждане на случая от Контролния, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА.

Заради вероятността да бъдат потвърдени дискриминационните обиди, отправени от "сини" фенове, от УЕФА са препоръчали настоятелно на "Левски" да не продава билети за следващото гостуване на отбора в европейските клубни турнири, докато не бъде взето дисциплинарно решение по случая.

"Клубът има срок, в който да даде своето обяснение за потенциалните нарушения. Уверяваме нашите фенове, че "Левски" ще направи всичко възможно да избегне евентуално наказание, което би лишило наши привърженици от възможността да гледат следващото гостуване в Европа", добавиха от софийския клуб.

Същевременно отборът и ръководството са в усилена подготовка за реванша срещу "Борац" на 14 юли от 20:30 ч. на стадион "Георги Аспарухов". Билетите за свободна продажба бяха пуснати тази сутрин от 10:00 ч. на касите на стадиона, но доста по-рано пред гишетата се бе извила огромна опашка. Първите чакащи се бяха наредили още от 4:30 ч. сутринта. Само за 100 минути всички налични пропуски бяха разпродадени, което осигури на "Левски" отново подкрепа от пълен стадион.

НОВ И РАЗТРОГНАТ ДОГОВОР

Днес от "Левски" съобщиха и две новини за свои футболисти. Титулярният вратар Светослав Вуцов (24 г.) поднови договора си с клуба до лятото на 2028 г. Той до момента има 55 официални мача за "сините".

В същото време "Левски" се раздели по взаимно съгласие с френското крило Карл Фабиен (25 г.). Футболистът беше привлечен заедно с Вуцов от "Славия" в един ден - 24 февруари 2025 г. Фабиен обаче страдаше от чести контузии през изминалия сезон и това е най-вероятната причина да бъде освободен от "Левски". Той записа за "сините" 31 мача.