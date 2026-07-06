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"Левски" замина без шестима важни играчи за Баня Лука

Днес стана ясно, че гостуването срещу "Борац" ще бъде предавано по Диема спорт

Днес, 12:29
Спортният директор на "Левски" Георги Костадинов слиза от автобуса, с който отборът пристигна на софийското летище преди заминаването за Босна и Херцеговина.
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Спортният директор на "Левски" Георги Костадинов слиза от автобуса, с който отборът пристигна на софийското летище преди заминаването за Босна и Херцеговина.

Шестима футболисти отпаднаха от групата на "Левски" за гостуването срещу "Борац" (Баня Лука) в първи мач от I квалификационен кръг за Шампионската лига. Тяхната липса е заради различни контузии. Това са Асен Митков, Карл Фабиен, Мустафа Сангаре, Стипе Вуликич, Радослав Кирилов и Мазир Сула.

Въпреки отсъствието им изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров изрази увереност, че тимът ще елиминира "Борац".

"Добре сме подготвени за този мач и се надявам да го покажем това утре. По-силни сме от миналия сезон, от миналата година. Ще подходим с необходимото уважение. С играта си ще затвърдим твърдението им, че сме неудобен съперник. Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добри. Ако не подходим сериозно като отбор, може да дойде неприятна изненада, но мисля, че това няма как да се получи. Всеки един от нашите футболистите живее с мисълта за утрешния мач. Нашето желание е да победим още утре. Важното е тактическите задачи да бъдат изпълнени", заяви Боримиров. Той допълни, че големият коз за реванша на 14 юли от 20:30 ч. на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде "синята" публика, която ще напълни трибуните.

Гостуването срещу "Борац" е утре от 21:30 ч. българско време. Днес стана ясно, че мачът ще бъде предаван пряко по Диема спорт.

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Ключови думи:

Левски, Даниел Боримиров, Хулио Веласкес

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