Сменен е "вечният" шеф на "Национална спортна база"

БГНЕС архив Пламен Манолов (на заден план) запази поста си в НСБ при редица правителства и спортни министри, като се започне от Красен Кралев, та се стигне до Димитър Илиев.

Считаният дълго време за несменяем шеф на най-голямото държавно дружество, стопанисващо спортни имоти "Национална спортна база" ЕАД - Пламен Манолов, е освободен от длъжността на изп. директор. Заедно с него са сменени и останалите заварени от новия министър на младежта и спорта Енчо Керязов членове на съвета на директорите - Велислав Йонев, Филип Шавов и Стоян Ташев.

Промяната е вписана в Търговския регистър днес (1 юли), видя "Сега". Още на 23 юни пък от ръководството на НСБ беше освободен избраният за депутат от "Прогресивна България" Йордан Йовчев, като на негово място беше назначен колегата му от федерацията по гимнастика и негов добър приятел и бивш съотборник в националния отбор Красимир Дунев.

Сега останалите нови членове на съвета на директорите са Августина Кайкова, Мартин Симеонов, Цветостин Цветков и Антон Антонов, който ще бъде новото представляващо лице. Мандатът им е 3-годишен, считано от датата на вписване - тоест до 30 юни 2029 г.

Пламен Манолов изглеждаше недосегаем на поста повече от десетилетие. Той беше назначен за шеф на НСБ в края на 2014 г. и въпреки непрестанно увеличаващите се загуби на дружеството беше уволнен едва през март 2022 г. от тогавашния спортен министър Радостин Василев. Изненадващо, две години по-късно - през май 2024-та, той беше повторно инсталиран за изп. директор от служебния министър Георги Глушков и запази позицията си още две години.

Само под негово ръководство "Национална спортна база", под чието управление са най-големите спортни съоръжения у нас, сред които ст. "Васил Левски", зала "Арена София", високопланинският комплекс в Белмекен и много други, натрупа загуба в общ размер 32,9 млн. лв. (2015-2021, 2024-2025).

По време на първата си официална пресконференция на 9 юни новият спортен министър Керязов, който е принципал на НСБ, беше попитан от "Сега" дали планира освобождаване на Манолов. А той отговори, че първо ще провери "всички неща", но "най-вероятно ще сменим ръководствата, не визирам конкретни имена".

ЧИСТКА И В "АКАДЕМИКА 2011"

Изцяло подновено е и ръководството на второто най-голямо търговско дружество под шапката на ММС - "Академика 2011" ЕАД. В него промените са вписани в Търговския регистър още на 21 май 2026 г., само две седмици след встъпването в длъжност на новото правителство.

Тогава са сменени и тримата членове на съвета на директорите - назначени са Светослав Русинов (изп. директор), Иван Терзийски (член) и Траян Танев (член), на местата съответно на Панайотка Панайотова, Ивайло Енчев и Филип Лазаров. Последните трима се задържаха в ръководството по-малко от месец, след като на 23 април дойдоха вместо Весела Цветанова, Ивайло Енчев и Филип Лазаров. Те самите пък прекараха на постовете само три седмици от вписването си на 31 март.

Любопитното е, че новият шеф на "Академика 2011" Русинов е бивш изп. директор на "Национална спортна база". Именно той управляваше НСБ в периода, когато Пламен Манолов беше временно освободен - от август 2022 до май 2024 г.

Сред обектите, които управлява "Академика 2011", са Зимният дворец в София, спортният комплекс "Академик" в столицата, зала "Арена Бургас" и др.

В "СЕРДИКА СПОРТНИ ИМОТИ" ПРОМЯНАТА ПРЕДСТОИ

Само третото дружество, чийто принципал е Енчо Керязов, засега запазва непокътнато ръководството си - "Сердика спортни имоти" ЕАД. Към момента в съвета на директорите остават Николай Стайков като изп. директор и Стефан Радев и Сашко Везенков като членове. Този състав беше вписан на 2 април 2026 г.

Това е дружеството, стопанисващо всички бивши имоти на ЦСКА, включително ст. "Българска армия", футболния комплекс в Панчарево, плувния комплекс "Червено знаме".

Всъщност днес министър Керязов даде да се разбере, че и в ССИ ще има промени. Пред парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта той заяви:

"Правим промени във всички дружества - с нови управители, с нови членове на управителните съвети, които ще започнат работа веднага. Проведохме много интервюта и срещи с хора, които имат желание да работят за по-доброто стопанисване в тези дружества. След 6 месеца ще проведем конкурс, надяваме се и други хора, които имат желание, да се явят на този конкурс. И се надявам тези управители да не работят само от кабинета, а да отидат на място и да видят тези спортни съоръжения, зали, стадиони, басейни, защото от това, което виждаме, е изключително лошо стопанисването на спортната инфраструктура."