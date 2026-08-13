България има втори медал на Евро 2026 по лека атлетика

Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и допринесе за най-доброто представяне на българския отбор на континентални шампионати от 10 години.

24-годишната световна шампионка за девойки от 2018 г. направи само един редовен опит - втория в състезанието, но той бе с 5 см над нейния личен рекорд от 14.35 м и се оказа напълно достатъчен за отличието. Резултатът от 14.40 обаче не се зачита на Начева за лично постижение, защото бе постигнат при много силен попътен вятър от 3.4 м/сек при допустима скорост от 2.0 м/сек.

Така Начева най-после спечели първото си голямо отличие при жените. На Евро 2024 в Рим тя вървеше трета до последните опити именно с личния си рекорд от 14.35 (отново от втория опит), когато при шестия си скок французойката Илионис Гийом постигна 14.43 и я измести на четвърто място.

Сега, с бронзовите медали на Александра и на Божидар Саръбоюков (в скока на дължина), България за първи път от 2016 г. завършва с повече от едно отличие. За последно това стана на Евро 2016 в Амстердам, където сребърни медали спечелиха Ивет Лалова - на 100 и 200 м, и Мирела Демирева в скока на височина.

Другата българка във финала на тройния скок - Габриела Петрова, не успя да се нагласи към ветровитото време. В първите си два опита тя направи фаул, а в третия постигна едва 13.75 м, което не бе достатъчно да влезе сред първите осем, които получават право на по още три опита. Петрова завърши на 11-о място.

А шампионка стана украинката с италиански паспорт Дария Деркач с най-добър резултат в Европа за сезона - 14.60 м, а втора се нареди Салия Гуис (Бел) с 14.46.

Призьорите от четвъртия ден на Евро 2026:

троен скок (жени): 1. Дария Деркач (Ит) - 14.60 м, 2. Далия Гуис (Бел) - 14.36, 3. АЛЕКСАНДРА НАЧЕВА - 14.40.... 11. ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА - 13.75;

3000 м с препятствия (жени): 1. Геза Краузе (Гер) - 9:12.69 мин., 2. Алис Фино (Фр) - 9:14.24, 3. Оливия Гюрт (Гер) - 9:15.33;

800 м (мъже): 1. Марк Инглиш (Ирл) - 1:45.26 мин., 2. Марино Блоудек (Хър) - 1:45.62, 3. Мохамед Атауи (Исп) - 1:45.71;

диск (мъже): 1. Кристиян Чех (Слвн) - 72.51 м, 2. Миколас Алекна (Лит) - 69.89, 3. Хенрик Янсен (Гер) - 69.53;

200 м (жени): 1. Ейми Хънт (Вбр) - 22.19 сек., 2. Расидат Аделеке (Ирл) - 22.28, 3. Дина Ашър-Смит (Вбр) - 22.29;

овчарски скок (жени): 1. Ангелика Мозер (Швейц) - 4.80 м, 2. Вилма Хелтеле (Фин) - 4.75, 3. Мари-Жюли Бонен (Фр) - 4.70.