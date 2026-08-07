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Падна националният рекорд в смесената щафета на 4х100 метра

Подобриха го четиримата ни участници в световното първенство по лека атлетика за 20-годишни

07 Авг. 2026
Четиримата спринтьори след бягането си в сериите на 4х100 м смесени щафеи
БФЛА
Четиримата спринтьори след бягането си в сериите на 4х100 м смесени щафеи

Българският квартет, в състав Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова, постави нов национален рекорд в най-новата атлетическа дисциплина (от май 2025 г.) - смесената щафета на 4х100 метра.

Четиримата българи финишираха за 43-73 сек. в сериите на световното първенство за юноши и девойки до 20 г. По този начин постижението им е №1 и в долната възрастова категория и при мъжете и жените. Досегашният рекорд на страната беше 44.86 сек., поставен миналия месец от щафетата на "Атлетик-София" (Васил Попов, Силви Иванова, Васил Георгиев и Йоанна Цончева), когато 4х100 смесено дебютира на националните ни първенства.

Въпреки рекорда обаче българите останаха едва на 19-о място от 21 щафети и не се класираха за финала, където с най-добро време влязоха британците Ихеме, Морган, Аджаи и Томас, поставили нов световен рекорд до 20 г. - 41.60 сек. Световният рекорд при мъжете и жените пък се държи от Ямайка - 39.62 сек.

Иначе в Юджийн българският тим вече има двама финалисти. На чук Димо Андреев влезе с последното 12-о постижение (70.90 м) сред най-добрите в дисциплината, а бронзовият европейски медалист до 20 г. на троен скок Зинга Барбоса Фирмино постигна личен рекорд от 15.81 м, с което си гарантира място в битката за отличията.

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