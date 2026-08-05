"ЦСКА 1948" пропусна да победи "Панатинайкос"

Вицешампионът на България - "ЦСКА 1948", направи много добър мач и пропусна да победи гръцкия гранд "Панатинайкос" като гост в първи мач от III кръг квалификационен кръг на турнира Лига на конференцията. На олимпийския стадион в Атина столичният тим направи 1:1 с 20-кратния шампион на Гърция и запази отличен шанс на реванша след седмица да довърши започнатото.

Мачът започна добре за "Панатинайкос", в чиито редици бяха играчи, минали през най-силните европейски отбори, като вратаря Пеня (играл в "Барселона"), Щефан де Фрай ("Интер"), Педро Киривея ("Ливърпул") и Факундо Пелистри ("Манчестър Юн"). Домакините установиха натиск, който даде резултат още в 21-ата мин., когато защитата на "ЦСКА 1948" не се ориентира и остави Адриано Ягушич съвсем сам в наказателното поле да засече с глава центриране от ляво.

Вместо голът да разколебае играта на българския отбор, той всъщност му подейства като сигнал за пробуждане. Гостите бързо се окопитиха и направиха няколко отлични атаки. А след няколко пропуска Георги Русев се възползва в 31-ата мин. от разбъркване в наказателното поле на "Панатинайкос" и отблизо вкара за 1:1.

Това бе въобще първи гол за "ЦСКА 1948" от три мача в Лига на конференцията този сезон, тъй като в предния кръг и двата двубоя със словашкия "Спартак" (Търнава) завършиха 0:0.

През второто полувреме гръцкият гранд се опитваше да атакува повече, но "ЦСКА 1948" бе добре организиран в защита и играеше на контри, които бяха много опасни. При няколко такива рейда към вратата на Пеня бяха пропуснати още изгодни положения за гол, а веднъж и топката се удари в напречната греда след удар отдалеч на Огнен Гашевич в 82-ата мин.

Статистиката от мача показва е категорично в полза на "ЦСКА 1948" що се отнася до ударите към вратите. Вицешампионите стреляха общо 19 пъти (2 в очертанията на вратата, 10 извън и 7 удара бяха блокирани), срещу 14 (5-3-6) на "Панатинайкос". Ъгловите удари бяха 8:7 за домакините, които бяха оставени да владеят повече време топката (69/31%), но тази тактика даде простор за опасните контри. А накрая гръцките фенове изпроводиха своите с бурни освирквания.

"В началото ни натиснаха - традиционен домакински натиск, и след гола помислиха, че всичко е свършило. Но аз знаех, че отборът ни има характер, знаех, че няма да се предадем и имаме сили за нещо повече. Направихме много добри контри и изпуснахме много положения. Продължава да ни е слабост това, че създаваме ситуации, но не вкарваме. А можеше да отбележим още поне 1-2 гола. Дано това не ни натежи при реванша", коментира треньорът на "ЦСКА 1948" Александър Александров.

Самият мач реванш е на 11 август на Националния стадион "Васил Левски".