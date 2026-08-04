Четвърта българска шахматистка в историята стана международен майстор

Надя Тончева покри и третата си норма за международен майстор и се превърна в едва четвъртата българка в историята на шахмата, заслужила второто най-високо звание. 20-годишната състезателка от София натрупа необходимия рейтинг по време на силния открит турнир "Василис Теодоридис" в гръцкия град Кавала, където завърши втора в общото класиране и първа сред жените.

Шампион в 35-ото издание на надпреварата стана полякът Милош Шпар, който събра 7,5 т. от 9 кръга по швейцарската система. Българката приключи със 7 т. и изпревари по допълнителни показатели Ли Мин Пън от Швейцария и Дингра Аадитя от Индия, които се наредиха трети и четвърти.

С представянето си в Гърция (6 победи, 2 ремита и 1 загуба) Надя увеличи индивидуалния си коефициент с 36 точки и достигна моментен ЕЛО от 2408, преминавайки необходимата граница от 2400 за присъждане на титлата международен майстор (IM).

BULGARIA HAS A NEW INTERNATIONAL MASTER!!!! 🇧🇬

Congrats to 20-year-old Nadya Toncheva on both making her final IM norm and crossing 2400 in the Kavala Open to complete her IM title! 🥳🥳



She's the 4th Bulgarian woman to earn the IM title! 👏👏https://t.co/XwI5bJbQsK

📷: ECU pic.twitter.com/pvTKP4hXKC — Women's Chess Coverage (@OnTheQueenside) 4 август 2026 г.

Досега само три български жени бяха стигали толкова високо в шахматната йерархия. Първа това постига Антоанета Стефанова на 18-годишна възраст през 1997 г., а през 2002 г. тя става единствената и до днес българка, произведена в гросмайстор. След нея като международен майстор се отличават също Ива Виденова (на 28 през 2015 г.) и Нургюл Салимова (на 16 през 2019 г.).

Надя Тончева е възпитаничка на столичния ШК "Левски", а през последното десетилетие неин личен треньор е гросмайстор Владимир Димитров. Най-значимите успехи в състезателната ѝ кариера дотук са на европейското първенство за жени - като тийнейджърка тя се класира два пъти в Топ 10 (9-а през 2023 г. и 7-а през 2024 г.), а това лято се нареди 11-а на Евро 2026 в Батуми.

Тончева участва два пъти в турнира за Световната купа при дамите - през 2023 и 2025 г., отпадайки в I кръг.