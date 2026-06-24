FIDE отложи санкциите за България с три месеца

БГНЕС архив FIDE прояви разбиране към молбата на спортния министър Енчо Керязов и ще му окаже съдействие за разрешаване на десетилетния спор в българския шахмат.

Българските шахматисти ще имат възможност да продължат международните си участия и след 1 юли, а страната ни ще участва пълноценно на шахматната Олимпиада 2026 в узбекистанския град Самарканд (15-27 септември). Още миналата седмица "Сега" съобщи, че това е практически сигурно, а днес то беше официализирано от международната федерация (FIDE), която отложи планираните санкции за България с три месеца.

Новият краен срок за разсичане на гордиевия възел в администрацията на древната игра у нас е 30 септември. От FIDE уведомиха за решението си с писмо до министерството на младежта и спорта (ММС), в което изразиха "благодарност за конструктивния подход".

То пристигна днес като отговор на молбата на спортния министър Енчо Керязов от миналия четвъртък за институционална намеса в несекващия спор между двата враждуващи лагера у нас - лицензираната от държавата "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) и членуващата в международните организации "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ).

"Министерството ще предложи в кратки срокове график за провеждане на работни срещи с всички заинтересовани страни за разрешаването на създадената назад във времето ситуация в българския шахмат. От страна на FIDE е заявена готовност да се включат в срещите, като ще осъществят координация и с Европейския шахматен съюз", съобщиха от ММС днес.

Ако не се беше стигнало до този компромисен вариант, от другата сряда българските шахматисти щяха постепенно да загубят правото си на участие в турнири под егидата на FIDE, както и възможността да трупат рейтинг. България пък нямаше да може да изпрати свои отбори на олимпиадата в края на лятото.

"Това дава възможност за продължаване на преговорите и за търсене на дългосрочно решение, без да бъдат засегнати правата и спортната кариера на българските състезатели - добавиха от спортното министерство. - Основната цел на ММС остава намирането на устойчиво решение, което да гарантира стабилното развитие на българския шахмат и безпрепятственото участие на българските национални отбори и състезатели в международните прояви."