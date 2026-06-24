Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

FIDE отложи санкциите за България с три месеца

Националните ни отбори ще участват пълноценно на шахматната Олимпиада 2026

24 Юни 2026
FIDE прояви разбиране към молбата на спортния министър Енчо Керязов и ще му окаже съдействие за разрешаване на десетилетния спор в българския шахмат.
БГНЕС архив
FIDE прояви разбиране към молбата на спортния министър Енчо Керязов и ще му окаже съдействие за разрешаване на десетилетния спор в българския шахмат.

Българските шахматисти ще имат възможност да продължат международните си участия и след 1 юли, а страната ни ще участва пълноценно на шахматната Олимпиада 2026 в узбекистанския град Самарканд (15-27 септември). Още миналата седмица "Сега" съобщи, че това е практически сигурно, а днес то беше официализирано от международната федерация (FIDE), която отложи планираните санкции за България с три месеца.

Новият краен срок за разсичане на гордиевия възел в администрацията на древната игра у нас е 30 септември. От FIDE уведомиха за решението си с писмо до министерството на младежта и спорта (ММС), в което изразиха "благодарност за конструктивния подход".

То пристигна днес като отговор на молбата на спортния министър Енчо Керязов от миналия четвъртък за институционална намеса в несекващия спор между двата враждуващи лагера у нас - лицензираната от държавата "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) и членуващата в международните организации "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ).

"Министерството ще предложи в кратки срокове график за провеждане на работни срещи с всички заинтересовани страни за разрешаването на създадената назад във времето ситуация в българския шахмат. От страна на FIDE е заявена готовност да се включат в срещите, като ще осъществят координация и с Европейския шахматен съюз", съобщиха от ММС днес.

Ако не се беше стигнало до този компромисен вариант, от другата сряда българските шахматисти щяха постепенно да загубят правото си на участие в турнири под егидата на FIDE, както и възможността да трупат рейтинг. България пък нямаше да може да изпрати свои отбори на олимпиадата в края на лятото.

"Това дава  възможност за продължаване на преговорите и за търсене на дългосрочно решение, без да бъдат засегнати правата и спортната кариера на българските състезатели - добавиха от спортното министерство. - Основната цел на ММС остава намирането на устойчиво решение, което да гарантира стабилното развитие на българския шахмат и безпрепятственото участие на българските национални отбори и състезатели в международните прояви."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шахмат, FIDE, ММС, БФШ 2022, БСФШ, Енчо Керязов

Още новини по темата

35-годишен германец поиска да оглави световния шахмат
26 Юни 2026

FIDE ще контролира "обединение 2.0" в шахмата ни
19 Юни 2026

Йордан Йовчев напусна "Национална спортна база"
12 Юни 2026

БСФШ се засегна от позицията на Нургюл Салимова
11 Юни 2026

Нургюл Салимова: Скоро България ще загуби талантите си, включително мен
10 Юни 2026

И новият спортен министър планира чистка в държавните дружества
09 Юни 2026

Салимова остана на косъм от медал на Евро 2026
05 Юни 2026

Две български шахматистки са в Топ 20 по средата на Евро 2026
31 Май 2026

FIDE наказва България от 1 юли
21 Май 2026

Парите за спорт на деца и учащи пак се вдигат двойно
30 Апр. 2026

Българите ще гласуват от какви спортни зали и площадки имат нужда
29 Апр. 2026

Във Варна и Ямбол се търсят зам.-кметове
26 Апр. 2026

Нургюл Салимова е в дамския Топ 3 на Евро 2026
21 Апр. 2026

С по €2 млн. волейбол и борба са №1 по държавна субсидия
16 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса