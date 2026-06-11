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БСФШ се засегна от позицията на Нургюл Салимова

Настояваме да се работи за незабавно решение от властимащите, обявиха от федерацията с международно признание

11 Юни 2026
В своята позиция БСФШ акцентира върху златния медал на Нургюл Слимова (втората от ляво на дясно) с женския национален отбор от европейското първенство в Будва 2023.
БСФШ
В своята позиция БСФШ акцентира върху златния медал на Нургюл Слимова (втората от ляво на дясно) с женския национален отбор от европейското първенство в Будва 2023.

Публичното обръщение на Нургюл Салимова, с което призова за спешни действия по решаване на властовия спор за управлението на шахмата в България, предизвика неочаквана реакция от една от двете структури, администриращи древната игра у нас - "Българската спортна федерация по шахмат" (БСФШ). От организацията, членуваща в световната федерация (FIDE) и европейския шахматен съюз (ECU), изразиха обида от някои реплики на 23-годишната ни водеща състезателка.

"Във връзка с тиражираната от вчера публикация от профила на Нургюл Салимова, обръщаме внимание на следните факти: БСФШ е пълноправен член на FIDE и ECU. Именно това дава право на участие в европейските и световните първенства на нашите състезатели, включително и в Батуми този юни. Отваряме скоба, че най-високите си отличия в кариерата ѝ - златните медали от отборното европейско първенство 2023 г., Нургюл Салимова спечели, след като бе селектирана в състава на БСФШ и получи преференциални условия."

Също така от БСФШ се обръщат с рязък тон както към опонентите си от лицензираната от министерството на младежта и спорта "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022), така и към самото министерство:

"Категорично сме против да бъдем сравнявани с организация, която е със спрян от съда вътрешен лиценз и нулево международно признание - БФШ 2022. Настояваме да се работи за незабавно решение от властимащите за подкрепа на българските шахматисти и треньори, а не да получаваме бланкетни отговори и да се търсят начини за отказ на съдействие, при положение, че без бюджет от министерството вече трета година спасяваме българския шах да остане на международната карта."

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Ключови думи:

шахмат, БСФШ, БФШ 2022, Нургюл Салимова

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