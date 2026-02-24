23 клуба се опълчиха на ултиматум от БФШ 2022

Безкрайната сага за шахматната война в България получи нова сюжетна линия. Лицензираната у нас "Българска федерация по шахмат 2022" е изпратила ултимативно известие до своите членуващи клубове, че трябва в срок до 28 февруари да напуснат всички други "организации със сходни или идентични цели и/или предмет на дейност". Заплахата е, че в противен случай те ще бъдат изключени от БФШ 2022.

"В резултат на изключване като член на спортната федерация, съответният спортен клуб ще бъде също така заличен от Регистъра на спортните организации по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и няма да може да получава общинско и/или държавно финансиране", гласи още предупреждението.

Изискването очевидно засяга най-вече клубовете, членуващи в международно признатата "Българска спортна федерация по шахмат" - приета в редиците на световната федерация (FIDE) и европейския съюз (ECU), но нямаща право да администрира играта на национално ниво. За кратко през миналата година БФШ 2022 и БСФШ работиха съвместно по силата на подписан през април меморандум за сътрудничество, но той беше разтрогнат още през ноември.

Причината беше, че съдът се произнесе окончателно за отнемане на лиценза на БФШ 2022, но тогавашният министър на младежта и спорта Иван Пешев набързо поднови лицензията, вместо да обяви нова процедура за кандидатстване, в която да може да се включи и БСФШ. Впоследствие предварителното изпълнение на тази заповед на вече подалия оставка министър беше спряна от Административния съд на София-град с решение от 27 януари 2026 г.

Срещу сегашното изискване на БФШ 2022 се обявиха 23 клуба, които изпратиха писмо до Управителния съвет с копие до служебния спортен министър Димитър Илиев. В него те се опълчват на ултиматума и призовават за незабавната му отмяна.

"Пишем тази редове с изключително безпокойство и притеснение за съществуването на шахмата в България. Това наше безпокойство бе породено от полученото ултимативно известие до шахматните клубове в страната. За нас тези условия са изключително неприемливи и са стъпка към окончателното унищожаване на любимия ни спорт. Част от нас сме посветили целия си живот на него и призоваваме за разум и действия, които показват загриженост за оцеляването на шахматната общност, а не противното. В тази връзка призоваваме това абсурдно решение да бъде отменено. Считаме, че то е незаконосъобразно и противоконституционно и би довело до нови съдебни саги и още по-жестоко разделение в шахмата в България!", пише в писмото, с копие от което "Сега" разполага.

Под него са подписани ЦСКА, "Локомотив" (Пловдив), "Пловдив", "Веселин Топалов 2006" (Варна), "Плевен XXI", "Каиса" (Варна), "Траяна 2011" (Стара Загора), "Казанлък 21", "Сините камъни" (Сливен), "Интелект" (Сливен), "Марица-изток" (Раднево), "Великова" (София), "Шумен", "Арда" (Кърджали), "Крумовград", "Виктори" (Благоевград), "Мехомия" (Разлог), "Асеновец 2006" (Асеновград), "Абритус" (Разград), "Оборище" (Панагюрище), "Капабланка 97" (Дупница), "Балчик" и "Младост" (София).