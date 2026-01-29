Шахматът отново остана без лиценз

Българският шахмат отново няма законно лицензирана спортна федерация. С определение на Административния съд на София-град от 27 януари 2026 г. е спряно предварителното изпълнение на заповедта на министъра на младежта и спорта Иван Пешев, с която на 30 септември 2025 г. той издаде нов лиценз на "Българска федерация по шахмат 2022".

Тази заповед на министъра, понастоящем в оставка, дойде само 25 дни след като Върховният административен съд отне оригиналния лиценз на БФШ 2022, преценявайки, че той е издаден незаконосъобразно на 3 ноември 2022 г. от тогавашния служебен спортен министър Весела Лечева. Въпреки окончателното произнасяне на ВАС по въпроса Пешев набързо възстанови лицензията, без да обяви нова процедура по кандидатстване, в която да могат да се включат всички заинтересувани страни.

Основната от тях - "Българска спортна федерация по шахмат", приета за член на световната и европейската централи FIDE и ECU, обжалва това решение пред АССГ, присъединявайки се към иска на "Българска федерация по шах", която беше страна и по първото дело във ВАС. И тази седмица административният съд се произнесе в полза на жалбоподателите.

FIDE наказва България заради спортния министър Международната федерация по шахмат (FIDE) е изпратила писмо до министъра на младежта и спорта Иван Пешев, в което изразява недоумение и тревога от решението му да поднови лиценза на "Българска федерация по шахмат 2022" по-малко от месец след като Върховният административен съд

Европейският шахмат съзря политическа намеса от спортния ни министър Десетина дни след като беше предупреден от световната федерация по шахмат (FIDE), че трябва да преразгледа решението си за издаване на нов национален лиценз на "Българска федерация по шахмат 2022", министърът на младежта и спорта Иван Пешев получи второ ултимативно писмо от

В мотивите си съдиите посочват, че министър Пешев не се е съобразил с изискването на Закона за физическото и възпитание и спорта приоритетно да бъде издаван държавен лиценз на международно признати организации. Посочено е писмото от FIDE до ММС от ноември, в което световната федерация ясно обяснява да българския спортен министър, че БФШ 2022 не може да получи международно членство. Цитирани са и предупрежденията, че българският шахмат и неговите състезатели може да понесат тежки спортни санкции през 2026 г., ако Пешев не преосмисли решението си за лицензиране на международно нелегитимна структура.

"Министерството на младежта и спорта в лицето на министър Пешев създаде кризата с прибързано и необосновано действие, а БФШ 2022 се превърна в инструмент за управленски хаос - календари, картотеки и органи без международна легитимност - коментира специалистът по спортно право Георги Градев, чиято юридическа кантора "СИЛА Интернешънъл Лойърс" също беше сред жалбоподателите. - Правният резултат днес е ясен: БФШ 2022 остава без действащ лиценз, без право да администрира държавното първенство през 2026 г. и без право на финансиране като лицензирана спортна федерация, докато няма окончателно съдебно решение."

Определението на АССГ подлежи на обжалване от министъра на младежта и спорта и от БФШ 2022 пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.