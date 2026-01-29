Шахматът отново остана без лиценз

Българският шахмат отново няма законно лицензирана спортна федерация. С определение на Административния съд на София-град от 27 януари 2026 г. е спряно предварителното изпълнение на заповедта на министъра на младежта и спорта Иван Пешев, с която на 30 септември 2025 г. той издаде нов лиценз на "Българска федерация по шахмат 2022".
Тази заповед на министъра, понастоящем в оставка, дойде само 25 дни след като Върховният административен съд отне оригиналния лиценз на БФШ 2022, преценявайки, че той е издаден незаконосъобразно на 3 ноември 2022 г. от тогавашния служебен спортен министър Весела Лечева. Въпреки окончателното произнасяне на ВАС по въпроса Пешев набързо възстанови лицензията, без да обяви нова процедура по кандидатстване, в която да могат да се включат всички заинтересувани страни.
Основната от тях - "Българска спортна федерация по шахмат", приета за член на световната и европейската централи FIDE и ECU, обжалва това решение пред АССГ, присъединявайки се към иска на "Българска федерация по шах", която беше страна и по първото дело във ВАС. И тази седмица административният съд се произнесе в полза на жалбоподателите.
В мотивите си съдиите посочват, че министър Пешев не се е съобразил с изискването на Закона за физическото и възпитание и спорта приоритетно да бъде издаван държавен лиценз на международно признати организации. Посочено е писмото от FIDE до ММС от ноември, в което световната федерация ясно обяснява да българския спортен министър, че БФШ 2022 не може да получи международно членство. Цитирани са и предупрежденията, че българският шахмат и неговите състезатели може да понесат тежки спортни санкции през 2026 г., ако Пешев не преосмисли решението си за лицензиране на международно нелегитимна структура.
"Министерството на младежта и спорта в лицето на министър Пешев създаде кризата с прибързано и необосновано действие, а БФШ 2022 се превърна в инструмент за управленски хаос - календари, картотеки и органи без международна легитимност - коментира специалистът по спортно право Георги Градев, чиято юридическа кантора "СИЛА Интернешънъл Лойърс" също беше сред жалбоподателите. - Правният резултат днес е ясен: БФШ 2022 остава без действащ лиценз, без право да администрира държавното първенство през 2026 г. и без право на финансиране като лицензирана спортна федерация, докато няма окончателно съдебно решение."
Определението на АССГ подлежи на обжалване от министъра на младежта и спорта и от БФШ 2022 пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.