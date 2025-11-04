FIDE наказва България заради спортния министър

ММС Спортният министър Иван Пешев (вляво) поднови лиценза на БФШ 2022, управлявана от Васил Антонов (в средата), вместо да открие процедура, до която да бъде допусната и членуващата в международните организации БСФШ, ръководена от Милен Василев (вдясно), което може да нанесе дългосрочни щети на българския шахмат.

Международната федерация по шахмат (FIDE) е изпратила писмо до министъра на младежта и спорта Иван Пешев, в което изразява недоумение и тревога от решението му да поднови лиценза на "Българска федерация по шахмат 2022" по-малко от месец след като Върховният административен съд обяви издаването му през 2022 г. за незаконно. От Лозана в прав текст заявяват, че ако спортното ни министерство не предприеме адекватни действия, то страната ни ще бъде санкционирана и българските шахматисти ще загубят правото си да участват в международни турнири.

"Сега" разполага с копие от писмото с дата 3 ноември 2025 г., подписано от зам.-председателя на управленския борд на FIDE Дана Рейзниеце и правния директор Александър Мартинов. Освен до ММС, то е изпратено до президента на международната федерация Аркадий Дворкович, президента на Европейския шахматен съюз (ECU) Зураб Азмайпарашвили и президента на "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ) Милен Василев.

FIDE припомня на министър Пешев, че именно БСФШ е федерацията, сформирана през 2023 г. под егидата на международните структури и впоследствие приета за техен член като единствен и изключителен представител на България. От Лозана дори посочват на българския министър какви законови стъпки е трябвало да предприеме.

"На 5 септември 2025 г. Върховният административен съд на България анулира националния спортен лиценз, издаден преди това на БФШ 2022. Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, министерството трябва да издаде нов лиценз на федерацията, представляваща българските клубове и играчи пред съответната международна федерация - в този случай FIDE. Поради това е дълбоко обезпокоително, че на 30 септември 2025 г. ММС преиздаде лиценз на БФШ 2022, изключвайки БСФШ от процеса. Това решение пряко противоречи както на съдебното решение, така и на българското законодателство. То също така подкопава изключителните правомощия на FIDE да признава национални федерации и поражда сериозни опасения за политическа намеса в спорта", пишат Рейзниеце и Мартинов.

От FIDE дават да се разбере, че са наясно с течащия в последната седмица публичен диалог между председателите на БФШ 2022 Васил Антонов и на БСФШ Милен Василев. И са категорично против предложението за вливане на БСФШ в структурата на БФШ 2022 - нещо, което и самият Василев вече отхвърли като възможност.

"Подобни действия са неприемливи, незаконни и фундаментално несъвместими с принципите на международното спортно управление. FIDE признава само БСФШ за легитимен и пълноправен представител на българския шах в рамките на FIDE и ECU. FIDE не признава БФШ 2022 в никакво качество и ще отхвърли всеки административен или политически опит за заместване или прикриване на признатата федерация", се казва в писмото.

От Лозана поставят и директен ултиматум на спортния ни министър, при несъобразяване с който след Нова година България на практика ще бъде изключена от международния шахмат.

"FIDE настоятелно призовава ММС незабавно да спре лиценза, издаден на БФШ 2022, да възобнови процедурата по лицензиране в пълно съответствие с българското законодателство и решението на ВАС и да позволи участието на БСФШ - единствената федерация, призната в международен план. FIDE очаква писмено потвърждение от министерството до 31 декември 2025 г., че този въпрос е решен. Ако не бъдат предприети коригиращи действия в този срок, въпросът ще бъде поставен пред изпълнителното бюро на FIDE за формално решение. Тези мерки биха могли да доведат до невъзможност за участие на български състезатели в международни турнири, до спиране на регистрацията за рейтинг за турнири, провеждани в България, и до прилагане на други необходими санкции, докато ситуацията не бъде разрешена прозрачно и в съответствие със закона", пише в писмото.

Ако санкциите бъдат наложени и от 1 януари 2026 г. вътрешните ни първенства останат без рейтинг, то догодина ще трябва да бъде спряно и финансирането на БФШ 2022 от спортното министерство поради липса на основание за отпускане на бюджетни средства. Най-добрите ни шахматисти пък ще трябва да сменят своята националност, за да продължат да се състезават на международната сцена.

"Националните ни състезатели ще бъдат принудени да играят за други държави, ако не се разреши проблемът", потвърди пред "Сега" президентът на БСФШ Милен Василев.

"Сега" научи също, че във Върховния административен съд е заведено дело срещу заповедта на спортния министър Иван Пешев за подновяване на лиценза на БФШ 2022. Жалбите са общо четири на брой, като са съединени в общо дело, образувано на 27 октомври.