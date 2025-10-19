FIDE започва революция с благословията на Карлсен

ЕПА/БГНЕС архив През последните години Магнус Карлсен нееднократно изразяваше недоволство от съществуващата структура на FIDE, като обект на критиките му бе бавното, често негъвкаво естество на класическия шахмат. Сега норвежецът лично подкрепя новата инициатива.

С ход, който би могъл да предефинира структурата на професионалния шахмат, международната федерация FIDE одобри нов формат, наречен "комбинирано световно първенство". Първото му издание ще започне през 2027 г.

Иницииран от организаторите на супертурнира Norway Chess в Ставангер и подкрепен от световната централа, този нов формат има потенциала да разтърси традиционния цикъл за световната титла. И най-вече да проправи пътя за завръщането на Магнус Карлсен в рамките на шампионата на FIDE.

Total Chess World Championship Tour има за цел да короняса световен шампион по "комбиниран шах". Веригата ще включва турнири с три различни времеви контроли на играта: "бърза класическа", рапид и блиц.

Обединената надпревара ще включва четири турнира годишно, като е предвидено пилотно издание през есента на 2026 г. Пълният календар ще бъде въведен от 2027 г., като събитията ще има общ награден фонд от $2,7 млн. Състезанията ще се провеждат по целия свят, но конкретните локации все още не са определени.

"Търсим "абсолютния шахматист" - универсален, тактически интелигентен и технически умел спортист, който се адаптира безпроблемно към множество времеви контроли", заяви Кйел Мадланд, главен изп. директор на Norway Chess и на новото първенство.

Новият формат включва "бърз класически" шахмат с времева контрола от 45 минути за мислене плюс 30 сек. за всеки ход. Тези партии вече ще се броят за класическия рейтинг на играчите съгласно правилата на FIDE (в класическата версия на играта времето за мислене е 60 минути).

Първите три събития ще имат награден фонд от $750 000 всяко, докато финалът с четирима играчи, където ще бъде коронясан "комбинираният световен шампион", ще предложи $450 000. Турът ще има 24-ма играчи, като определен брой от тях ще се класират по рейтинг, а останалите - чрез допустими турнири като световното първенство по рапид и блиц.

Президентът на FIDE Аркадий Дворкович лично похвали инициативата:

"Винаги търсим начини да правим иновации и да разширяваме границите на това, което шахът може да бъде. Виждаме това като чудесно допълнение към традиционното и престижно световно първенство по шах, където коронясваме безспорния шампион по класически шах. Шампионатите ще се допълват взаимно и ще предложат още повече вълнение за феновете."

НАСТРОЕНИЯ И ОЧАКВАНИЯ

Обявяването на ключовата промяна идва в момент, в който ръководителите на световния шахмат и най-популярният и силен играч на планетата Магнус Карлсен са в "студена война". Норвежецът е считан за играч №1 вероятно в цялата история на шаха, но отказа да бъде част от традиционния начин на определяне на световния шампион - титла, която притежаваше над десетилетие, преди сам да абдикира от трона през 2023 г.

След това си решение 34-годишният Карлсен нееднократно изразяваше недоволство от съществуващата структура, като обект на критиките му бе бавното, често негъвкаво естество на класическия шах. Според него развитието на играта в модерни условия трябва да бъде насочено към аудитория, която не би гледала няколкочасовите партии в класическия шахмат. Магнус наричаше неведнъж "остарял и неинтересен" продължителния квалификационен процес на FIDE за световни първенства.

Сега Карлсен не просто подкрепя новия проект, а лично е помагал идейно как той да бъде задвижен.

Първите реакции на новината за промяната са на двата полюса. Младата аудитория на шахмата е във възторг, защото изглежда, че играта отива към далеч по-динамичен вид, в който няма да има протяжни дълги партии.

Именно това обаче притеснява консервативно настроените, а те не са никак малко. Техният основен аргумент е, че се бяга от корените на играта, както и от детайла, че шахът е психика, а не само познания и техника. А дългата партия понякога е ментално изпитание, при което също се определя кой е по-добър.