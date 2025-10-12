Шахматистките ни се върнаха към победите на Евро 2025

ECU След днешната си победа над грузинката Пурцеладзе Белослава Кръстева има общо два успеха и две ремита в изиграните до момента от нея шест партии на европейското първенство

След три поредни загуби българският женски отбор по шахмат се върна към победите на Евро 2025 в Батуми. Шампионките от последното първенство се наложиха над втория състав на домакина Грузия с 2.5:1.5 т. в двубой от VII кръг.

Победи за България спечелиха Белослава Кръстева (с белите фигури) срещу Мака Пурцеладзе на втора дъска и Надя Тончева (с черните) срещу Инга Хурцилава (на трета). Виктория Радева (с белите) на последната дъска направи реми срещу Софио Гветадзе, а лидерката на тима ни Антоанета Сефанова отстъпи с черните пред Сопико Хухашвили. В днешния мач не участва Нургюл Салимова.

С новите две мач-точки, женският ни отбор вече има актив от 8, които му отреждат 11-а позиция. Лидер е полският тим с 12 т., следван от Германия и Украйна с по 11.

Мъжкият отбор на България пък завърши 2:2 с тима на Чехия, след като на всички четири дъски партиите завършиха реми: Тай Нгуен - Аркадий Найдич, Мартин Петров - Давид Навара, Вацлав Финек - Момчил Петков и Радослав Димитров - Ян Викоук.

Така и двата отбора добавиха по една точка към актива си. Българският тим вече има 8 т. дели 8-16-о място, като по допълнителни показатели е 16-и, а чехите са със 7 и са 17-и. Води Украйна с 13, пред Азербайджан с 11 и 4 отбора с по 10 - Нидерландия, Румъния, Англия и Сърбия.