Шахматистките влязоха в Топ 10 преди финала на Евро 2025

Женският национален тим на България постигна петата си победа на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми. В предпоследния VIII кръг по швейцарската система селекцията ни надигра състава на Унгария с 3:1 т. и се завърна в Топ 10 преди финала на шампионата.

Победи за нашия отбор извоюваха Антоанета Стефанова на първа дъска с белите фигури срещу Жока Гаал, Белослава Кръстева на втора дъска с черните срещу Даваадемберел Номин-Ердене и Надя Тончева на трета с белите срещу Петра Пап. На четвърта дъска Виктория Радева допусна поражение с черните фигури срещу Юлиана Тербе.

Благодарение на успеха българският отбор, който защитава титлата си от Евро 2023 в Будва, събра 10 т. и се изкачи от 11-о на 7-о място във временното класиране. Лидер с 14 т. е тимът на Полша, следван от Украйна и Германия с по 13 т.

В последния кръг съпернички на нашите шахматистки ще бъдат германските състезателки.

Кръг преди края България допусна третото си поражение при мъжете, след като отстъпи с 1,5:2,5 т. пред Испания. Двубоят започна със светкавично реми за 15 хода на между Аркадий Найдич и Алексей Широв първа дъска. То бе последвано от равенства на втора и четвърта дъска, където съответно Момчил Петков с белите раздели точката с Давид Антон, а капитанът на тима Кирил Георгиев сключи примирие с Хайме Сантос.

Това превърна партията между Радослав Димитров и Даниил Юфа в решаваща и играещият с белите фигури испанец успя да я спечели в топовен ендшпил, за да донесе победата на тима си.

В класирането тимът ни е на 21-во място с актив от 8 т. Начело с по 13 т. са Азербайджан и Украйна, следвани от Сърбия с 11.

Заключителният IX кръг на Евро 2025 е във вторник.