Шахматистките влязоха в Топ 10 преди финала на Евро 2025

Мъжкият тим на България допусна трета загуба на отборния шампионат в Батуми

Днес, 20:52
Гросмайстор Антоанета Стефанова извоюва втората си победа от началото на европейското първенство.
Гросмайстор Антоанета Стефанова извоюва втората си победа от началото на европейското първенство.

Женският национален тим на България постигна петата си победа на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми. В предпоследния VIII кръг по швейцарската система селекцията ни надигра състава на Унгария с 3:1 т. и се завърна в Топ 10 преди финала на шампионата.

Победи за нашия отбор извоюваха Антоанета Стефанова на първа дъска с белите фигури срещу Жока Гаал, Белослава Кръстева на втора дъска с черните срещу Даваадемберел Номин-Ердене и Надя Тончева на трета с белите срещу Петра Пап. На четвърта дъска Виктория Радева допусна поражение с черните фигури срещу Юлиана Тербе.

Благодарение на успеха българският отбор, който защитава титлата си от Евро 2023 в Будва, събра 10 т. и се изкачи от 11-о на 7-о място във временното класиране. Лидер с 14 т. е тимът на Полша, следван от Украйна и Германия с по 13 т.

В последния кръг съпернички на нашите шахматистки ще бъдат германските състезателки.

Кръг преди края България допусна третото си поражение при мъжете, след като отстъпи с 1,5:2,5 т. пред Испания. Двубоят започна със светкавично реми за 15 хода на между Аркадий Найдич и Алексей Широв първа дъска. То бе последвано от равенства на втора и четвърта дъска, където съответно Момчил Петков с белите раздели точката с Давид Антон, а капитанът на тима Кирил Георгиев сключи примирие с Хайме Сантос.

Това превърна партията между Радослав Димитров и Даниил Юфа в решаваща и играещият с белите фигури испанец успя да я спечели в топовен ендшпил, за да донесе победата на тима си.

В класирането тимът ни е на 21-во място с актив от 8 т. Начело с по 13 т. са Азербайджан и Украйна, следвани от Сърбия с 11.

Заключителният IX кръг на Евро 2025 е във вторник.

