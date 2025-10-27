Салимова стана вицешампионка на Европа със сръбския си клуб

facebook Нургюл Салимова позира с отборната купа за второто място на клубното Евро 2025 и с двата сребърни медала - за вицешампионската позиция на "Сирмиум" и за индивидуалното си представяне на трета дъска.

Нургюл Салимова стана европейска вицешампионка с тима на "Сирмиум" (Сремска Митровица) на континенталното клубно първенство по шахмат за жени в Родос. Сръбският отбор завърши на второ място в крайното класиране на гръцкия остров, събирайки 10 точки в седем кръга по швейцарската система след 5 победи и 2 загуби.

22-годишната българка игра в шест от мачовете и допринесе с 4 победи и 2 ремита, като изигра по три партии на втора и трета дъска. Силното представяне донесе на Салимова сребърен медал от Евро 2025 и в индивидуалната класация сред всички състезателки на трета дъска.

Съотборнички на българката в състава на "Сирмиум" бяха сръбкинята Теодора Иняц на първа дъска, рускинята с неутрален статут Лея Гарифулина на втора и азербайджанките Говхар Бейдулаева на четвърта и Ксения Балабаева на пета. Капитан беше сръбският треньор Драган Лазич.

"Сребърен медал на Европейската клубна купа за жени с моя отбор "Сирмиум" (Сремска Митровица) плюс сребърен медал на моята дъска. Чувството е страхотно, когато играеш в тим, пълен със сила от световна класа и истинска подкрепа. Ето така изглежда отборният дух", написа Нургюл в профила си във "Фейсбук", където пусна и няколко снимки на себе си и останалите вицешампионки на Европа.

В 29-ото издание на континенталното клубно първенство за жени участваха още четири български шахматистки, състезаващи се за северномакедонски отбори. Белослава Кръстева и Виктория Радева бяха съотборнички на първа и втора дъска за "Центар", който зае 11-о място със 7 т. (2 победи, 3 равенства, 2 загуби). Патрицие Найманова и Петя Караиванова пък играха на втора и трета дъска за "Гостивар", завършил на 14-а позиция от общо 20 клуба на Евро 2025 с актив от 6 т. (3-0-4).

Европейски шампион стана монегаският "Монте Карло", събрал 13 т. (6-1-0). Бронзов медал заслужи словенският "Тайфун" (Любляна) с 9 т. (4-1-2).

БЪЛГАРСКИ БРОНЗ В ИСПАНИЯ

Същевременно Надя Тончева спечели бронзов медал от VIII издание на шахматния фестивал в испанския град Саламанка. В конкуренцията на трима мъже и още две жени, 19-годишната българка събра 5 т. от 10 кръга, в които участниците играха всеки срещу всеки по два пъти с разменени цветове на фигурите.

Победител стана настоящият световен шампион за младежи до 20 г. Пранав Венкатеш от Индия с 9,5 т. Втори завърши бившият носител на световната титла за мъже Руслан Пономарьов от Украйна с 8 т. Зад Тончева се наредиха иранката с испански паспорт Сарасадат Хадемалшарие с 3,5 т., перуанската легенда Хулио Гранда Сунига с 2,5 т. и испанката Сабрина Вега с 1,5 т.

"Организаторите отбелязаха, че Тончева се е показала като съперник, изключително труден за преодоляване. Испанските медии и сайтът на фестивала SalamancaChess.com нарекоха Надя Тончева "откритието на турнира" и "гладиаторката", подчертавайки нейния агресивен стил на игра", разказаха от клубния отбор на българката - столичния "Левски".