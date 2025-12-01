Медия без
Българка е първа при жените на Евро 2025 по ускорен шахмат

Кирил Георгиев завърши в Топ 30 и на рапид, и на блиц

Днес, 12:55
Белослава Кръстева стана първа при дамите в надпреварата на рапид от европейското първенство в Прищина.
ECU
Белослава Кръстева завърши на първо място при жените в надпреварата на рапид на европейското първенство по ускорен шахмат в Прищина. Българката събра 7 т. след 11 кръга по швейцарската система в партии с 15-минутна контрола и добавяне на 10 сек. за всеки изигран ход.

Този актив ѝ отреди 61-во в откритата надпревара. Шампион в столицата на Косово стана гросмайстор Паулиус Пултиневичиус от Литва с 10 т., следван от Леван Панцулая (Грузия) и Даниел Дарда (Белгия) с по 9 т.

Най-добре от българите при мъжете се представи гросмайстор Кирил Георгиев, който завърши на 30-о място със 7,5 т. Ветеранът се класира втори във възрастовата група над 50 г., в която победител стана Василий Иванчук (Украйна) с 8,5 т. В турнира по рапид се включиха общо 374 играчи.

Георгиев беше най-добър в своята възрастова група на Евро 2025 по блиц, в което се нареди на 29-о място в общото класиране с 9 т. от 13 партии с 3-минутна контрола и 2 добавени сек. на ход. Българинът изпревари Иванчук по допълнителни показатели.

Гросмайстор Джордан ван Форест от Нидерландия стана континентален шампион на блиц с 11 т., пред Едуардо Бонели (Испания) и Войтех Плат (Чехия) с по 10,5 т.

Кръстева се нареди на четвърто място при жените със 7,5 т. (93-та в общото класиране), а №1 при дамите стана Йохана Паасикангас (Финландия) с 8 т. Общо 370 шахматисти се включиха в турнира по блиц.

