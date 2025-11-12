Спортният министър се оплете за драмите в шахмата

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев се оказа неподготвен по темата за разкола в българския шахмат. Макар преди седем месеца да се превърна в личен гарант на подписаното тогава споразумение между "Българска федерация по шахмат 2022" и "Българска спортна федерация по шахмат", той предостави подвеждаща информация за съдържанието на документа.

"След множество срещи се стигна до подписването през април на прословутия меморандум за сътрудничество. Той беше със срок до края на ноември, текущия месец, двете федерации да се обединят. Искрено се надявах, че след всички тези усилия двете страни ще намерят общ път и ще изпълнят меморандума. Не знам какво се случи", заяви Пешев при гостуването си в БНТ тази сутрин.

Такъв срок за обединение, какъвто министърът съобщи, въобще не фигурира в меморандума, с копие от който "Сега" разполага. Записано е, че ако Върховният административен съд отнеме държавния лиценз на БФШ 2022, "страните ще завършат процес по обединение до 6 месеца от влизане в сила на съдебното решение". И също, че след 31 декември 2025 г. ще бъдат излъчени "преговорни групи, които да разгледат анализите и оценките от съвместната работа".

ВАС се произнесе окончателно на 5 септември, когато отмени заповедта на ММС за лицензиране на въпросната федерация. Само 25 дни по-късно обаче министър Пешев подписа заповед за неговото преиздаване, което впоследствие доведе до разпалване на нова война между двете федерации и разтрогване на меморандума от страна на БСФШ.

"Лицензът е даден през 2022 г. Имаше решение на ВАС да бъдат преразгледани документите. Лицензионната комисия към ММС ги преразгледа и потвърди лиценза. Не сме преиздавали този лиценз, просто е потвърден", обясни действията си Пешев пред БНТ.

Това обаче също не е вярно, защото оригиналният лиценз на БФШ 2022 беше с дата 3 ноември 2022 г. и беше подписан от тогавашния служебен спортен министър Весела Лечева. А настоящият е с дата 30 септември 2025 г. и е с подписа на Иван Пешев, тоест лицензията е нова.

Точно заради нея в началото на миналата седмица от международната федерация FIDE изпратиха ултимативно писмо до спортния ни министър. В него световната централа предупреди, че след Нова година българските шахматисти ще получат забрана да представят страната ни, ако дотогава Пешев не преразгледа решението си да поднови държавния лиценз на непризнатата в чужбина БФШ 2022.

Запитан тази сутрин дали може да гарантира, че това няма да се случи и родните състезатели ще запазят своята националност и след 1 януари 2026 г., Пешев отговори:

"Мога да гарантирам. И в рамките на оставащите дни до края на годината с двете федерации ще направим всичко необходимо, за да не се стигне дотам."

Също така министърът отправи публична покана към БФШ 2022 и БСФШ да продължат разговорите помежду си:

"Тук е моментът да призова двете федерации отново да дойдат на масата на преговорите и в рамките на оставащите месеци до края на годината да стигнем до така нареченото обединение. Защото за мен няма приоритизирана федерация. За мен шахматът е важен. Призивът ми към тях е да седнем на масата, да се обединим за развитието на шахмата."