Еврото увеличи олимпийската субсидия за едни и я намали за други

БГНЕС архив Екипът на спортния министър Иван Пешев промени валутата в новите програми за държавно финансиране на спортните федерации, а това доведе и до разлики в размера на средствата - както увеличения, така и намаления.

Влизането на България в еврозоната от Нова година ще донесе козметични промени в размера на месечните суми, с които държавата подпомага най-елитните спортисти. За някои субсидията за олимпийска подготовка ще се увеличи, а за други ще намалее - и в двата случая с незначителни стойности.

Това личи от новите програми на министерството на младежта и спорта (ММС) за финансиране на федерациите през 2026 г. През миналата седмица бяха публикувани и трите основни програми, по които спортните организации може да кандидатстват - за "Олимпийска подготовка" (ОП), "Кадрово осигуряване" (КО) и "Спорт за високи постижения" (СВП).

Сравнение с 2025 г. показва, че най-съществената промяна е превалутирането в евро. Единната валута вече е посочена като основна в таблиците на ММС, поради което се получава и минималното разминаване в левовата равностойност. Отпусканите суми са закръглени така, че да имат стабилен вид в евро.

Например, в програмата за ОП размерът на средствата за подготовка на българските медалисти от олимпийските игри в Париж 2024 се променя от 3800 лв. на €1950 (3813,87 лв.). С други думи, догодина Карлос Насар, Семен Новиков, Магомед Рамазанов, Хавиер Ибанес и Кимия Ализаде ще имат право на допълнителни 13,87 лв. държавни пари (Боряна Калейн и Божидар Андреев прекратиха кариерите си, затова не са сред изброените).

С 5,35 лв. пък ще нарасне сумата за състезателите ни с класиране от 4-то до 8-о място на олимпиадата миналото лято. Тук новият размер на месечната помощ е фиксиран на €1690 (3305,35 лв.) при 3300 лв. през 2025 г.

В обратната посока обаче поемат средствата за олимпийците ни, участвали във финал на игрите в Париж. При полагащи им се 3100 лв. месечно през настоящата година сумата е закръглена на €1580 (3090,21 лв.) за 2026 г., или с 9,79 лв. по-малко.

Най-чувствително е понижението в стойността на парите за спортистите с класиране в Топ 3 на европейско първенство за мъже и жени в олимпийски дисциплини през последните два сезона. През тази година такива състезатели имат право да получават по 2400 лв. всеки месец, а от 1 януари - по €1200 (2347 лв.), или с 53 лв. по-малко.

Същите незначителни разминавания се наблюдават и в програмата за КО, подпомагаща треньорската и медико-възстановителната дейност във федерациите. Например, главните треньори на национални отбори вече ще бъдат субсидирани от бюджета на ММС с €2000 (3911,66 лв.) на месец, ако са на трудов договор (при 3900 лв. в момента), и с €1400 (2738,16 лв.) на месец, ако са на граждански договор (при 2740 лв. сега).

По-сериозен ръст се наблюдава в помощта за лекари, кинезитерапевти и психолози, назначени в спортните федерации. При подписване на трудов договор те ще бъдат подпомагани от държавата с €1300 (2542,58 лв.) месечно при 2415 лв. тази година (със 127,58 лв. повече), а при граждански договор новата месечна сума е фиксирана на €890 (1740,69 лв.) при 1725 лв. в момента (15,69 лв. отгоре).

Най-значими увеличения в размера на държавните средства за спортните федерации са заложени по програмата за СВП. В категорията "индивидуални летни олимпийски спортове" състезателите с класиране за финал на световно първенство през последните два сезона вече ще получават по €1450 (2835,95 лв.) на месец при 2600 лв. в момента. (235,95 лв. повече). По програмата за 2025 г. същата сума (2600 лв.) се полагаше и на финалистите от световни първенства за младежи и девойки - през 2026 г. обаче за тях субсидията се намалява драстично до €1050 (2053,62 лв.), или с цели 546,38 лв. по-малко.

Спадат и парите за българските участници във финал на европейско първенство. Тази година такива състезатели както при мъжете и жените, така и при младежите и девойките имат право на месечна помощ в размер на 2300 лв. Догодина двете възрастови категории са разделени, като и при двете има намаление на стойността - €1100 (2151,41 лв.) за мъже и жени и €920 (1799,36 лв.) за младежи и девойки.

Пълните таблици са качени в сайта на ММС и може да бъдат разгледани детайлно в секцията с програмите на ведомството.