Съдът отне лиценза на шахматната федерация

Спортният министър трябва да открие нова процедура след окончателното решение на ВАС

Днес, 17:57
В средата на април министърът на младежта и спорта Иван Пешев се ангажира да помогне за обединението на враждуващите лагери в българския шахмат, одобрявайки лично меморандума, сключен между президентите на БФШ 2022 Васил Антонов (в средата) и на БСФШ Милен Василев (вдясно). След отнемането на лиценза на БФШ 2022 спортният министър трябва да открие нова процедура.
Шахматът в България остана без лицензирана федерация, която да управлява и администрира спорта на национално ниво. Върховният административен съд (ВАС) отмени заповедта на служебния министър на младежта и спорта Весела Лечева от 3 ноември 2022 г. за издаване на лиценз на "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022). Решението е окончателно и влиза в сила с незабавен ефект.

Спортната лицензия на БФШ 2022 беше обект на близо 3-годишна съдебна битка. Тя приключи днес с произнасянето на петчленен състав на ВАС, отменил решението на по-долната инстанция. На 20 март 2024 г. тричленен състав на същия съд отхвърли и трите иска от жалбоподателите, оспорващи заповедта на Лечева - "Българска федерация по шахмат" (БФШ), "Българска федерация по шах" (БФШах) и "Българска федерация по шахмат 1928" (БФШ 1928). Те претендираха, че отказът да им бъде издаден лиценз на тях е незаконосъобразен и той неправомерно е бил предоставен на БФШ 2022 от тогавашния служебен министър.

Петчленният състав на ВАС е съгласен с мотивите за отхвърлянето на жалбите на БФШ и БФШ 1928, но се произнася в полза на БФШах, съгласявайки се, че нейните претенции са основателни. В резултат на това съдът отменя издаването на безсрочен лиценз на БФШ 2022, а също така отменя заповедта на Весела Лечева в частта, с която тя е отказала лиценз на БФШах.

Според Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) сега в срок до 4 месеца министърът на младежта и спорта Иван Пешев трябва да открие нова процедура за лицензиране на шахматна федерация. В нея право да участват ще имат всички сдружения на шахматни клубове, които успеят да покрият нормативните критерии. В България през последното десетилетие изобилства от такива федерации, като освен гореизброените през годините претенции да ръководят древната игра у нас имаха също "Шахматна федерация България" (ШФБ), "Българска федерация по шахмат 64" (БФШ 64) и "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ).

Именно БСФШ е сдружението, което в момента представлява България на международно ниво, след като през ноември 2023 г. беше приета за член на световната федерация FIDE. След като дълго време водеха открита война помежду си, през април тази година БСФШ и все още лицензираната от държавата БФШ 2022 подписаха меморандум за сътрудничество. Документът беше одобрен и лично от спортния министър Пешев, който се ангажира да сътрудничи за "нормализирането на обстановката в шахмата".

В договора бе заложена хипотезата за прекратяване на лицензията на БФШ 2022 от страна на ВАС, като бе записано, че в такъв случай "страните ще завършат процес по обединение до 6 месеца от влизане в сила на съдебното решение". Към днешна дата изглежда, че такова обединение вече е възможно само в структурата на БСФШ, която впоследствие трябва да кандидатства за издаване на спортен лиценз от ММС.

Междувременно обаче на 30 юни беше подписан и договор за сътрудничество между БСФШ и БФШах, която реално е единственият печеливш по днешното решение на Върховния административен съд. С този допълнителен договор БФШах на практика се превръща в равноправен субект в предстоящия обединителен процес между БСФШ и БФШ 2022.

 

Хронология по темата:

Съдът отхвърли всички жалби срещу лиценза на шахматната федерация
Всички жалби срещу издадения държавен лиценз за спортна дейност на "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) бяха отхвърлени на първа инстанция от Върховния административен съд (ВАС). Решението на тричленния състав е от 20 март 2024 г. видя "Сега".
СЕГА
21 Март 2024
Преговорите в шахмата се подновяват на терена на ММС
Пореден опит за намиране на обединителна линия в шахмата ще бъде направен тази седмица. С посредничеството на министерството на младежта и спорта, представители на двете основни федерации ще се срещнат в четвъртък в София. Разговорът е насрочен за 28 март от 10:00 ч.
СЕГА
26 Март 2024
"Преговорите" в шахмата умряха в зародиш
Тотално безуспешен се оказа опитът за сближаване на позициите и евентуално обединение между двете паралелни организации, претендиращи да управляват шахмата у нас - "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) и "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ).
СЕГА
28 Март 2024
FIDE настоя спортното министерство да отнеме лиценза на БФШ 2022
Световната федерация по шахмат (FIDE) и европейският шахматен съюз (ECU) изпратиха официални писма до българското министерство на младежта и спорта (ММС) с настояване за незабавно отнемане на лиценза на "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022).
СЕГА
23 Юли 2024
Шахматната война се пренася във федерален съд в Швейцария
Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) ще обжалва решението на Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана пред федерален съд в Швейцария.
СЕГА
24 Юли 2024
Шахматната война в България е на път да приключи
След почти цяло десетилетие административен безпорядък в българския шахмат, на хоризонта сякаш се очерта примирие.
СЕГА
09 Апр. 2025
Държавата скрепи шахматното примирие
И втората крачка от дълго чаканото обединение в българския шахмат беше направена успешно.
СЕГА
15 Апр. 2025

 

шахмат, БФШ 2022, БСФШ, БФШ, ММС

