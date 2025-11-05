Медия без
Шахматните федерации "партньори" официално пак са врагове

Лицензираната БФШ 2022 изрази подкрепа към ММС и обвини БСФШ в подривни действия

Днес, 17:01
Председателят на БФШ 2022 Васил Антонов (вдясно) изстреля нов залп обвинения към ръководената от Милен Василев (вдясно) БСФШ.
Председателят на БФШ 2022 Васил Антонов (вдясно) изстреля нов залп обвинения към ръководената от Милен Василев (вдясно) БСФШ.

Подписаният през април меморандум за сътрудничество между "Българска федерация по шахмат 2022" и "Българска спортна федерация по шахмат" вече има практически нищожен характер. Принципното споразумение за бъдещо обединение между лицензираната от министерството на младежта и спорта БФШ 2022 и членуващата в международните структури БСФШ изглежда окончателно разтрогнато след поредния публичен залп от единия лагер към другия.

Ден след като стана известно, че в ММС е пристигнало ултимативно писмо от световната шахматна централа FIDE до спортния министър Иван Пешев с настояване за анулиране на действащия национален лиценз и предоставянето му на другата организация, от БФШ 2022 изразиха подкрепата си към министерството и обвиниха БСФШ в серия подривни действия. Това стори председателят на лицензираната федерация Васил Антонов в открито писмо до министър Пешев.

"Прекалено дълго спазвахме добрия тон и игнорирахме безочливи и безпринципни писания по наш адрес и този на министерството на младежта и спорта - единствено с цел да бъде запазен мирът, да бъдат гарантирани интересите на шахматните клубове и състезатели и да дадем възможност за завършване на така търсеното обединение, с което да се сложи край на продължаващата близо 10 години "война" в шахмата. Окончателно стана ясно за всички, че е налице очевидна липса на желание от страна на БСФШ за придържане към подписания на 9 април тази година меморандум и за обединение, напротив - налице е регрес към положението от 2023/2024 г., когато имаше открита и изключително агресивна кампания спрямо БФШ 2022. Кампания, организирана от порочно създадената едва през октомври 2023 г. БСФШ и подклаждана от FIDE въз основа на лични отношения", пише в позицията на Антонов.

Той отправя директно обвинение към колегите си от другата федерация, че единствената им цел е "да се домогнат до финансиране от държавата и Столична община".

"От наша страна съдействахме активно за получаването през тази година на поредно финансиране в размер на 150 000 лева за БСФШ от бюджета на Столична община, тъй като вярвахме в добросъвестните намерения на нашите тогава партньори и декларирахме партньорските отношения пред Столичния общински съвет. Вероятно това финансиране, както и предходното от 2024 г. ще остане също така безотчетно, доколкото БСФШ не е обект на надзор или регулации, за разлика от БФШ 2022", се казва още в писмото до министъра.

Следва подробно изброяване на предприети действия от страна на БСФШ след 5 септември 2025 г., когато Върховният административен съд излезе с окончателно решение, че лицензът на БФШ 2022 е издаден неправомерно през 2022 г. от тогавашния служебен спортен министър Весела Лечева (впоследствие лицензията беше подновена от Иван Пешев с негова заповед от 30 септември 2025 г., без да е организирана нова процедура за кандидатстване). Сред посочените събития оттогава са "пълно прекъсване на всякакви контакти"; "преустановяване на работата в посока обединение"; "тенденциозно въвеждане на допълнителна такса за отчитане на международен рейтинг"; "чрез безпринципност и интриги се отблъскват от националния отбор за жени най-добрите ни състезателки и се разбива златното поколение на България".

"Всички така описани действия на БСФШ разрушиха всички добри идеи, заложени в меморандума, и опорочиха партньорството, санкционирано от ММС. Разчитаме, институциите, включително в лицето на министерството на младежта и спорта, да спазват закона, а да не се толерира алчността и беззаконието, отявлено демонстрирано от БСФШ", завършва председателят на БФШ 2022.

Пълният текст на писменото становище е публикуван на официалния сайт на федерацията с днешна дата.

