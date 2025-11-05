Шахматните федерации "партньори" официално пак са врагове

Подписаният през април меморандум за сътрудничество между "Българска федерация по шахмат 2022" и "Българска спортна федерация по шахмат" вече има практически нищожен характер. Принципното споразумение за бъдещо обединение между лицензираната от министерството на младежта и спорта БФШ 2022 и членуващата в международните структури БСФШ изглежда окончателно разтрогнато след поредния публичен залп от единия лагер към другия.

Ден след като стана известно, че в ММС е пристигнало ултимативно писмо от световната шахматна централа FIDE до спортния министър Иван Пешев с настояване за анулиране на действащия национален лиценз и предоставянето му на другата организация, от БФШ 2022 изразиха подкрепата си към министерството и обвиниха БСФШ в серия подривни действия. Това стори председателят на лицензираната федерация Васил Антонов в открито писмо до министър Пешев.

"Прекалено дълго спазвахме добрия тон и игнорирахме безочливи и безпринципни писания по наш адрес и този на министерството на младежта и спорта - единствено с цел да бъде запазен мирът, да бъдат гарантирани интересите на шахматните клубове и състезатели и да дадем възможност за завършване на така търсеното обединение, с което да се сложи край на продължаващата близо 10 години "война" в шахмата. Окончателно стана ясно за всички, че е налице очевидна липса на желание от страна на БСФШ за придържане към подписания на 9 април тази година меморандум и за обединение, напротив - налице е регрес към положението от 2023/2024 г., когато имаше открита и изключително агресивна кампания спрямо БФШ 2022. Кампания, организирана от порочно създадената едва през октомври 2023 г. БСФШ и подклаждана от FIDE въз основа на лични отношения", пише в позицията на Антонов.

Той отправя директно обвинение към колегите си от другата федерация, че единствената им цел е "да се домогнат до финансиране от държавата и Столична община".

"От наша страна съдействахме активно за получаването през тази година на поредно финансиране в размер на 150 000 лева за БСФШ от бюджета на Столична община, тъй като вярвахме в добросъвестните намерения на нашите тогава партньори и декларирахме партньорските отношения пред Столичния общински съвет. Вероятно това финансиране, както и предходното от 2024 г. ще остане също така безотчетно, доколкото БСФШ не е обект на надзор или регулации, за разлика от БФШ 2022", се казва още в писмото до министъра.

Следва подробно изброяване на предприети действия от страна на БСФШ след 5 септември 2025 г., когато Върховният административен съд излезе с окончателно решение, че лицензът на БФШ 2022 е издаден неправомерно през 2022 г. от тогавашния служебен спортен министър Весела Лечева (впоследствие лицензията беше подновена от Иван Пешев с негова заповед от 30 септември 2025 г., без да е организирана нова процедура за кандидатстване). Сред посочените събития оттогава са "пълно прекъсване на всякакви контакти"; "преустановяване на работата в посока обединение"; "тенденциозно въвеждане на допълнителна такса за отчитане на международен рейтинг"; "чрез безпринципност и интриги се отблъскват от националния отбор за жени най-добрите ни състезателки и се разбива златното поколение на България".

"Всички така описани действия на БСФШ разрушиха всички добри идеи, заложени в меморандума, и опорочиха партньорството, санкционирано от ММС. Разчитаме, институциите, включително в лицето на министерството на младежта и спорта, да спазват закона, а да не се толерира алчността и беззаконието, отявлено демонстрирано от БСФШ", завършва председателят на БФШ 2022.

Пълният текст на писменото становище е публикуван на официалния сайт на федерацията с днешна дата.