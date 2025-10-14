Медия без
България остана на косъм от нов европейски медал в шахмата

Женският ни тим завърши 4-ти, а мъжкият е 16-и на отборното първенство в Батуми 2025

14 Окт. 2025
19-годишната Надя Тончева (долу вдясно) се превърна в най-резултатната шахматистка за отбора на България на Евро 2025.
etcc2025.com
С престижни победи приключи българското участие на европейското отборно първенство по шахмат в грузинския град Батуми. В заключителния IX кръг по швейцарската система женският ни тим с капитан Петър Арнаудов надигра състава на Германия с 2,5:1,5 т., а мъжкият с играещ капитан Кирил Георгиев се наложи над Молдова с 3,5:0,5 т.

Благодарение на успеха над Бундестима дамският отбор на България, който защитаваше титлата си от Евро 2023 в Будва, се доближи на косъм от нов медал, завършвайки на 4-то място в крайното класиране. Германките пък бяха лишени от възможността да се борят за нещо повече от третата позиция и приключиха с бронз.

Ключова за победата над "маншафта" се оказа партията на трета дъска, в която Надя Тончева спечели с черните фигури срещу Йозефине Хайнеман. За състезателката на столичния "Левски", която е единственото ново лице в българския отбор спрямо тима, който спечели европейското злато преди две години, това бе шеста победа в осем изиграни кръга. Така 19-годишната Тончева завърши като най-резултатна за националния тим на Евро 2025.

Останалите три партии от мача приключиха с ремита. На първа дъска Антоанета Стефанова имаше черните срещу Динара Вагнер, на втора дъска Белослава Кръстева беше с белите срещу Хана Мари Клек, а на четвърта Виктория Радева игра с белите срещу Лара Шулце.

България натрупа общо 12 т. в турнира след 6 победи и 3 загуби. Шампион с 16 т. стана отборът на Полша (8-0-1), следван от Украйна с 14 т. (5-4-0) и Германия с 13 т. (6-1-2).

При мъжете Аркадий Найдич даде тон за победа с успех на първа дъска с белите фигури срещу Иван Считко. Своите партии спечелиха също Мартин Петров и Кирил Георгиев с черните съответно на втора и четвърта дъска срещу Владимир Хамитевич и Дмитрий Губин. Единственото реми дойде на трета дъска между Момчил Петков и Юлиан Балтаг.

Българският състав събра 10 т. от 4 победи, 2 равенства и 3 загуби, които му отредиха 16-о място в крайното класиране. Европейски шампион е отборът на Украйна с 15 т. (7-1-1), пред Азербайджан (5-3-1) и Сърбия (6-1-2) с по 13 т.

