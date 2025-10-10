Мъжкият ни шахматен отбор взе 3-а победа на Евро 2025

тв скрийншот До края на Евро 2025 отборите трябва да изиграят още по три мача в следващите дни

Мъжкият ни тим спечели третата си победа на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми (Груз), докато защитаващите титлата си от 2023 г. шампионки, водени от Антоанета Стефанова, допуснаха трета поредна загуба.

В VI кръг мъжете се наложиха над състава на Швейцария с 2.5:1.5 т. Единствената победа за нашите постигна на четвърта дъска Радослав Димитров, който след 93 хода принуди с черните фигури съперника си Ноа Фекер да се предаде. Останалите ни шахматисти направиха ремита: Аркадий Найдич (с белите) срещу Себастиан Богнер, Мартин Петров (с черните) срещу Ли Мин Пън, и Момчил Петков (с белите) срещу Фабиан Бенцингер.

Със 7 мач-точки българите са на 22-ра позиция. Водач с 11 са украинците, следване от тимовете на Нидерландия (10) и Адербайджан (9).

Женският ни отбор отстъпи пред румънките с 1:3. Бившата световна и еврошампионка Антоанета Стефанова (на първа дъска) и Белослава Кръстева (на трета) направиха ремита с белите срещу Ирина Булмага и Мируна Лехачи. А Нургюл Салимова и Надя Тончева (с черните, съответно на 2-а и 4-а дъска) загубиха от Елена-Ламиница Козма и Силвия Сгирча.

Така отборът на България, който след три кръга бе лидер, вече е на 16-о място с 6 мач точки. Лидер останаха полякините, които имат пълен актив от 12 т., след като днес постигнаха шеста поредна победа - над домакина Грузия с 3:1. След Полша с по 9 т. са Германия, Украйна и Румъния.

Утре е почивен ден на Евро 2025, а партиите се подновяват в неделя.