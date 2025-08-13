Медия без
Държавата даде още 9,4 млн. лв. на спорта

С тях общият размер на субсидията от ММС за федерациите през 2025 г. набъбна до 57,7 млн. лв.

Днес, 07:12
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев позира с тенисистите Иван Иванов и Александър Василев след успехите им при юношите на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън". Тенисът беше един от спортовете, които не фигурираха в списъка с финансираните федерации през април, но през август вече разполага с държавни средства в размер на близо 1,7 млн. лв.
Нови 9 372 586 лв. са преведени през последните три месеца на спортните федерации в България по трите програми на министерството на младежта и спорта (ММС) за 2025 г. - за олимпийска подготовка (ОП), спорт за високи постижения (СВП) и кадрово осигуряване (КО). С тях общият размер на държавната субсидия за спорта през 2025 г. достигна 57 735 412 лв., което е рекорд като абсолютна стойност.

В края на април "Сега" получи от ММС справка за одобрените проекти на 56 федерации за общо 48 362 826 лв. На 5 август спортното ведомство публикува списъците с окончателните стойности на отпуснатото финансиране и от тях личи, че са приети документите на още седем федерации, които преди това не фигурираха в нито една от програмите.

Това означава, че осигурените през тази година средства в размер на 57,7 млн. лв. са разпределени на общо 63 вида спорт. За сравнение, през олимпийската 2024 г. министерството финансира 61 федерации с 47,7 млн. лв. В предходната 2023 г. пък държавата подпомогна българския спорт с 39,659 млн. лв.

Добавените в началото на август седем спорта, които през април не бяха оформили изрядно проектите си, са тенис, шахмат, хандбал, ръгби, карате, акробатика и мотоциклетизъм. Тенисът е включен в програмите за ОП (1 526 000 лв.) и КО (149 050 лв.) с общо 1 675 050 лв., което е и най-голямата сума сред допълнително одобрените федерации.

Останалите шест нови спорта са подпомогнати по програмата за СВП, а половина от тях - и по тази за КО (хандбал, ръгби и акробатика). Със средства за кадрово осигуряване вече може да разполага и колоезденето, което през април имаше одобрени средства само за спорт за високи постижения.

От актуализираните таблици на ММС се вижда, че повечето от първоначално одобрените 56 федерации са получили и допълнителни средства към вече отпуснатите бюджети. Има обаче и такива, на които държавното финансиране е орязано - субсидията на борбата е намалена с 300 000 лв. (най-вероятно това е заради установените наскоро 314 570,05 лв. за възстановяване от БФБ в бюджета на спортното министерство, но този спорт остава лидер по най-много публични средства), а тази на гребането с 96 100 лв. по програмата за олимпийска подготовка.

Намалени са средствата и на четири спорта по програмата за кадрово осигуряване. Там обаче разликите са по-скоро незначителни на общия фон - съкратени са 12 420 лв. от парите на волейбола, 2250 лв. от тези на художествената гимнастика, 840 лв. от ските и 720 лв. от джудото.

Общото увеличение от 9,4 млн. лв. е разпределено и по трите програми: 3,6 млн. лв. повече за ОП, 5 млн. лв. за СВП и 0,8 млн. лв. за КО. Ето пълната справка за отпуснатите пари на спортните федерации от ММС през 2025 г.:

 

ПРОГРАМА "ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА"
(размер на отпуснатите държавни средства в лева)

Спорт Април Август Разлика
       
Борба 3 300 000 3 000 000 -300 000
Лека атлетика 2 270 000 2 520 000 250 000
Художествена гимнастика 2 400 000 2 500 000 100 000
Бокс 2 120 000 2 346 900 226 900
Плуване 1 900 000 2 120 540 220 540
Спортна стрелба 1 800 000 1 913 400 113 400
Джудо 1 570 000 1 807 200 237 200
Вдигане на тежести 1 650 000 1 657 200 7200
Спортна гимнастика 1 250 000 1 611 000 361 000
Таекуон-до WTF 1 300 000 1 550 000 250 000
Бадминтон 1 300 000 1 550 000 250 000
Тенис 0 1 526 000 1 526 000
Кану-каяк 1 270 000 1 408 000 138 000
Гребане 1 260 000 1 163 900 -96 100
Фехтовка 700 000 875 000 175 000
Модерен петобой 400 000 503 000 103 000
       
Общо 24 490 000 28 052 140 3 562 140

 

ПРОГРАМА "СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ"
(размер на отпуснатите държавни средства в лева)

Спорт Април Август Разлика
       
Волейбол 2 435 000 2 805 000 370 000
Ски 2 100 000 2 560 000 460 000
Биатлон 1 595 000 2 044 000 449 000
Баскетбол  1 390 000 1 510 000 120 000
Кънки 1 150 000 1 450 000 300 000
Карате 0 700 000 700 000
Кикбокс и муай-тай 520 000 675 000 155 000
Водна топка 550 000 637 000 87 000
Хандбал 0 600 000 600 000
Хокей на лед 400 000 472 000 72 000
Конен спорт 410 000 460 000 50 000
Скокове на батут 300 000 410 000 110 000
Тенис на маса 300 000 400 000 100 000
ММА 210 000 370 000 160 000
Ориентиране 290 000 342 500 52 500
Катерене и алпинизъм 281 000 331 000 50 000
Самбо 281 000 331 000 50 000
Таекуон-до ITF 310 000 310 000 0
Хокей на трева 200 000 300 000 100 000
Колоездене 300 000 300 000 0
Шотокан карате-до 250 000 250 000 0
Ловна стрелба 250 000 250 000 0
Ветроходство 250 000 250 000 0
Триатлон 200 000 246 000 46 000
Карате киокушин 190 000 240 000 50 000
Стрелба с лък 170 000 220 000 50 000
Шахмат 0 210 000 210 000
Ръгби 0 200 000 200 000
Сумо 180 000 200 000 20 000
Акробатика 0 194 000 194 000
Снукър 130 000 172 000 42 000
Аеробика 170 000 170 000 0
Канадска борба 130 000 160 000 30 000
Естетическа гимнастика 160 000 160 000 0
Мотоциклетизъм 0 150 000 150 000
Шейни 85 000 85 000 0
Водомоторен спорт 40 000 76 000 36 000
Джу джицу 60 000 60 000 0
Голф 60 000 60 000 0
Спортни танци 50 000 50 000 0
Ушу 40 000 40 000 0
Авиомоделизъм 40 000 40 000 0
Радиолюбители 40 000 40 000 0
Чирлидинг 40 000 40 000 0
Силов трибой  40 000 40 000 0
Динамична стрелба 20 000 20 000 0
Аероклуб 20 000 20 000 0
       
Общо 15 637 000 20 650 500 5 013 500

 

ПРОГРАМА "КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ"
(размер на отпуснатите държавни средства в лева)

Спорт Април Август Разлика
       
Художествена гимнастика 824 520 822 270 -2250
Борба 672 300 746 170 73 870
Волейбол 467 920 455 500 -12 420
Лека атлетика 439 520 439 520 0
Спортна стрелба 390 180 437 295 47 115
Плуване 420 000 420 000 0
Биатлон 403 500 403 500 0
Ски 391 800 390 960 -840
Кану-каяк 341 040 341 040 0
Баскетбол 258 200 306 170 47 970
Кънки 300 000 304 960 4 960
Гребане 300 000 300 000 0
Бокс 294 800 294 800 0
Джудо 292 260 291 540 -720
Таекуон-до WTF 269 020 269 020 0
Фехтовка 244 280 250 280 6000
Спортна гимнастика 243 356 243 356 0
Вдигане на тежести 216 480 229 530 13 050
Бадминтон 206 430 218 970 12 540
Тенис 0 149 050 149 050
Скокове на батут 84 600 122 840 38 240
Водна топка 120 000 120 000 0
Катерене и алпинизъм 96 720 96 720 0
Колоездене 0 96 200 96 200
Хандбал 0 92 820 92 820
Тенис на маса 89 760 89 760 0
Шотокан карате-до 40 000 81 501 41 501
Ловна стрелба 79 600 79 600 0
Кикбокс и муай-тай 46 200 63 240 17 040
Карате киокушин 43 000 62 170 19 170
Самбо 33 200 58 710 25 510
Ориентиране 46 800 57 090 10 290
Конен спорт 46 500 55 005 8505
Модерен петобой 54 600 54 600 0
Аеробика 50 000 50 000 0
Ръгби 0 45 000 45 000
Акробатика 0 42 540 42 540
Таекуон-до ITF 42 400 42 400 0
Хокей на трева 38 400 38 400 0
Сумо 36 200 36 200 0
Триатлон 18 840 33 745 14 905
Естетическа гимнастика 33 240 33 240 0
Ветроходство 33 120 33 120 0
Хокей на лед 30 000 30 000 0
Спортни танци 29 000 29 000 0
Ушу 27 600 27 600 0
Стрелба с лък 23 840 23 840 0
Снукър 20 400 20 400 0
Джу джицу 19 400 19 400 0
Авиомоделизъм 15 000 15 000 0
Шейни 14 400 14 400 0
ММА 13 800 13 800 0
Канадска борба 13 800 13 800 0
Водомоторен спорт 5000 11 900 6900
Радиолюбители 5000 5000 0
Динамична стрелба 5000 5000 0
Силов трибой 4800 4800 0
       
Общо 8 235 826 9 032 772 796 946
