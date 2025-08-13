Държавата даде още 9,4 млн. лв. на спорта

ММС Министърът на младежта и спорта Иван Пешев позира с тенисистите Иван Иванов и Александър Василев след успехите им при юношите на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън". Тенисът беше един от спортовете, които не фигурираха в списъка с финансираните федерации през април, но през август вече разполага с държавни средства в размер на близо 1,7 млн. лв.

Нови 9 372 586 лв. са преведени през последните три месеца на спортните федерации в България по трите програми на министерството на младежта и спорта (ММС) за 2025 г. - за олимпийска подготовка (ОП), спорт за високи постижения (СВП) и кадрово осигуряване (КО). С тях общият размер на държавната субсидия за спорта през 2025 г. достигна 57 735 412 лв., което е рекорд като абсолютна стойност.

В края на април "Сега" получи от ММС справка за одобрените проекти на 56 федерации за общо 48 362 826 лв. На 5 август спортното ведомство публикува списъците с окончателните стойности на отпуснатото финансиране и от тях личи, че са приети документите на още седем федерации, които преди това не фигурираха в нито една от програмите.

Това означава, че осигурените през тази година средства в размер на 57,7 млн. лв. са разпределени на общо 63 вида спорт. За сравнение, през олимпийската 2024 г. министерството финансира 61 федерации с 47,7 млн. лв. В предходната 2023 г. пък държавата подпомогна българския спорт с 39,659 млн. лв.

Добавените в началото на август седем спорта, които през април не бяха оформили изрядно проектите си, са тенис, шахмат, хандбал, ръгби, карате, акробатика и мотоциклетизъм. Тенисът е включен в програмите за ОП (1 526 000 лв.) и КО (149 050 лв.) с общо 1 675 050 лв., което е и най-голямата сума сред допълнително одобрените федерации.

Останалите шест нови спорта са подпомогнати по програмата за СВП, а половина от тях - и по тази за КО (хандбал, ръгби и акробатика). Със средства за кадрово осигуряване вече може да разполага и колоезденето, което през април имаше одобрени средства само за спорт за високи постижения.

От актуализираните таблици на ММС се вижда, че повечето от първоначално одобрените 56 федерации са получили и допълнителни средства към вече отпуснатите бюджети. Има обаче и такива, на които държавното финансиране е орязано - субсидията на борбата е намалена с 300 000 лв. (най-вероятно това е заради установените наскоро 314 570,05 лв. за възстановяване от БФБ в бюджета на спортното министерство, но този спорт остава лидер по най-много публични средства), а тази на гребането с 96 100 лв. по програмата за олимпийска подготовка.

Намалени са средствата и на четири спорта по програмата за кадрово осигуряване. Там обаче разликите са по-скоро незначителни на общия фон - съкратени са 12 420 лв. от парите на волейбола, 2250 лв. от тези на художествената гимнастика, 840 лв. от ските и 720 лв. от джудото.

Общото увеличение от 9,4 млн. лв. е разпределено и по трите програми: 3,6 млн. лв. повече за ОП, 5 млн. лв. за СВП и 0,8 млн. лв. за КО. Ето пълната справка за отпуснатите пари на спортните федерации от ММС през 2025 г.:

ПРОГРАМА "ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА"

(размер на отпуснатите държавни средства в лева)

Спорт Април Август Разлика Борба 3 300 000 3 000 000 -300 000 Лека атлетика 2 270 000 2 520 000 250 000 Художествена гимнастика 2 400 000 2 500 000 100 000 Бокс 2 120 000 2 346 900 226 900 Плуване 1 900 000 2 120 540 220 540 Спортна стрелба 1 800 000 1 913 400 113 400 Джудо 1 570 000 1 807 200 237 200 Вдигане на тежести 1 650 000 1 657 200 7200 Спортна гимнастика 1 250 000 1 611 000 361 000 Таекуон-до WTF 1 300 000 1 550 000 250 000 Бадминтон 1 300 000 1 550 000 250 000 Тенис 0 1 526 000 1 526 000 Кану-каяк 1 270 000 1 408 000 138 000 Гребане 1 260 000 1 163 900 -96 100 Фехтовка 700 000 875 000 175 000 Модерен петобой 400 000 503 000 103 000 Общо 24 490 000 28 052 140 3 562 140

ПРОГРАМА "СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ"

(размер на отпуснатите държавни средства в лева)

Спорт Април Август Разлика Волейбол 2 435 000 2 805 000 370 000 Ски 2 100 000 2 560 000 460 000 Биатлон 1 595 000 2 044 000 449 000 Баскетбол 1 390 000 1 510 000 120 000 Кънки 1 150 000 1 450 000 300 000 Карате 0 700 000 700 000 Кикбокс и муай-тай 520 000 675 000 155 000 Водна топка 550 000 637 000 87 000 Хандбал 0 600 000 600 000 Хокей на лед 400 000 472 000 72 000 Конен спорт 410 000 460 000 50 000 Скокове на батут 300 000 410 000 110 000 Тенис на маса 300 000 400 000 100 000 ММА 210 000 370 000 160 000 Ориентиране 290 000 342 500 52 500 Катерене и алпинизъм 281 000 331 000 50 000 Самбо 281 000 331 000 50 000 Таекуон-до ITF 310 000 310 000 0 Хокей на трева 200 000 300 000 100 000 Колоездене 300 000 300 000 0 Шотокан карате-до 250 000 250 000 0 Ловна стрелба 250 000 250 000 0 Ветроходство 250 000 250 000 0 Триатлон 200 000 246 000 46 000 Карате киокушин 190 000 240 000 50 000 Стрелба с лък 170 000 220 000 50 000 Шахмат 0 210 000 210 000 Ръгби 0 200 000 200 000 Сумо 180 000 200 000 20 000 Акробатика 0 194 000 194 000 Снукър 130 000 172 000 42 000 Аеробика 170 000 170 000 0 Канадска борба 130 000 160 000 30 000 Естетическа гимнастика 160 000 160 000 0 Мотоциклетизъм 0 150 000 150 000 Шейни 85 000 85 000 0 Водомоторен спорт 40 000 76 000 36 000 Джу джицу 60 000 60 000 0 Голф 60 000 60 000 0 Спортни танци 50 000 50 000 0 Ушу 40 000 40 000 0 Авиомоделизъм 40 000 40 000 0 Радиолюбители 40 000 40 000 0 Чирлидинг 40 000 40 000 0 Силов трибой 40 000 40 000 0 Динамична стрелба 20 000 20 000 0 Аероклуб 20 000 20 000 0 Общо 15 637 000 20 650 500 5 013 500

ПРОГРАМА "КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ"

(размер на отпуснатите държавни средства в лева)