Държавата даде още 9,4 млн. лв. на спорта

Нови 9 372 586 лв. са преведени през последните три месеца на спортните федерации в България по трите програми на министерството на младежта и спорта (ММС) за 2025 г. - за олимпийска подготовка (ОП), спорт за високи постижения (СВП) и кадрово осигуряване (КО). С тях общият размер на държавната субсидия за спорта през 2025 г. достигна 57 735 412 лв., което е рекорд като абсолютна стойност.
В края на април "Сега" получи от ММС справка за одобрените проекти на 56 федерации за общо 48 362 826 лв. На 5 август спортното ведомство публикува списъците с окончателните стойности на отпуснатото финансиране и от тях личи, че са приети документите на още седем федерации, които преди това не фигурираха в нито една от програмите.
Това означава, че осигурените през тази година средства в размер на 57,7 млн. лв. са разпределени на общо 63 вида спорт. За сравнение, през олимпийската 2024 г. министерството финансира 61 федерации с 47,7 млн. лв. В предходната 2023 г. пък държавата подпомогна българския спорт с 39,659 млн. лв.
Добавените в началото на август седем спорта, които през април не бяха оформили изрядно проектите си, са тенис, шахмат, хандбал, ръгби, карате, акробатика и мотоциклетизъм. Тенисът е включен в програмите за ОП (1 526 000 лв.) и КО (149 050 лв.) с общо 1 675 050 лв., което е и най-голямата сума сред допълнително одобрените федерации.
Останалите шест нови спорта са подпомогнати по програмата за СВП, а половина от тях - и по тази за КО (хандбал, ръгби и акробатика). Със средства за кадрово осигуряване вече може да разполага и колоезденето, което през април имаше одобрени средства само за спорт за високи постижения.
От актуализираните таблици на ММС се вижда, че повечето от първоначално одобрените 56 федерации са получили и допълнителни средства към вече отпуснатите бюджети. Има обаче и такива, на които държавното финансиране е орязано - субсидията на борбата е намалена с 300 000 лв. (най-вероятно това е заради установените наскоро 314 570,05 лв. за възстановяване от БФБ в бюджета на спортното министерство, но този спорт остава лидер по най-много публични средства), а тази на гребането с 96 100 лв. по програмата за олимпийска подготовка.
Намалени са средствата и на четири спорта по програмата за кадрово осигуряване. Там обаче разликите са по-скоро незначителни на общия фон - съкратени са 12 420 лв. от парите на волейбола, 2250 лв. от тези на художествената гимнастика, 840 лв. от ските и 720 лв. от джудото.
Общото увеличение от 9,4 млн. лв. е разпределено и по трите програми: 3,6 млн. лв. повече за ОП, 5 млн. лв. за СВП и 0,8 млн. лв. за КО. Ето пълната справка за отпуснатите пари на спортните федерации от ММС през 2025 г.:
ПРОГРАМА "ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА"
(размер на отпуснатите държавни средства в лева)
|Спорт
|Април
|Август
|Разлика
|Борба
|3 300 000
|3 000 000
|-300 000
|Лека атлетика
|2 270 000
|2 520 000
|250 000
|Художествена гимнастика
|2 400 000
|2 500 000
|100 000
|Бокс
|2 120 000
|2 346 900
|226 900
|Плуване
|1 900 000
|2 120 540
|220 540
|Спортна стрелба
|1 800 000
|1 913 400
|113 400
|Джудо
|1 570 000
|1 807 200
|237 200
|Вдигане на тежести
|1 650 000
|1 657 200
|7200
|Спортна гимнастика
|1 250 000
|1 611 000
|361 000
|Таекуон-до WTF
|1 300 000
|1 550 000
|250 000
|Бадминтон
|1 300 000
|1 550 000
|250 000
|Тенис
|0
|1 526 000
|1 526 000
|Кану-каяк
|1 270 000
|1 408 000
|138 000
|Гребане
|1 260 000
|1 163 900
|-96 100
|Фехтовка
|700 000
|875 000
|175 000
|Модерен петобой
|400 000
|503 000
|103 000
|Общо
|24 490 000
|28 052 140
|3 562 140
ПРОГРАМА "СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ"
(размер на отпуснатите държавни средства в лева)
|Спорт
|Април
|Август
|Разлика
|Волейбол
|2 435 000
|2 805 000
|370 000
|Ски
|2 100 000
|2 560 000
|460 000
|Биатлон
|1 595 000
|2 044 000
|449 000
|Баскетбол
|1 390 000
|1 510 000
|120 000
|Кънки
|1 150 000
|1 450 000
|300 000
|Карате
|0
|700 000
|700 000
|Кикбокс и муай-тай
|520 000
|675 000
|155 000
|Водна топка
|550 000
|637 000
|87 000
|Хандбал
|0
|600 000
|600 000
|Хокей на лед
|400 000
|472 000
|72 000
|Конен спорт
|410 000
|460 000
|50 000
|Скокове на батут
|300 000
|410 000
|110 000
|Тенис на маса
|300 000
|400 000
|100 000
|ММА
|210 000
|370 000
|160 000
|Ориентиране
|290 000
|342 500
|52 500
|Катерене и алпинизъм
|281 000
|331 000
|50 000
|Самбо
|281 000
|331 000
|50 000
|Таекуон-до ITF
|310 000
|310 000
|0
|Хокей на трева
|200 000
|300 000
|100 000
|Колоездене
|300 000
|300 000
|0
|Шотокан карате-до
|250 000
|250 000
|0
|Ловна стрелба
|250 000
|250 000
|0
|Ветроходство
|250 000
|250 000
|0
|Триатлон
|200 000
|246 000
|46 000
|Карате киокушин
|190 000
|240 000
|50 000
|Стрелба с лък
|170 000
|220 000
|50 000
|Шахмат
|0
|210 000
|210 000
|Ръгби
|0
|200 000
|200 000
|Сумо
|180 000
|200 000
|20 000
|Акробатика
|0
|194 000
|194 000
|Снукър
|130 000
|172 000
|42 000
|Аеробика
|170 000
|170 000
|0
|Канадска борба
|130 000
|160 000
|30 000
|Естетическа гимнастика
|160 000
|160 000
|0
|Мотоциклетизъм
|0
|150 000
|150 000
|Шейни
|85 000
|85 000
|0
|Водомоторен спорт
|40 000
|76 000
|36 000
|Джу джицу
|60 000
|60 000
|0
|Голф
|60 000
|60 000
|0
|Спортни танци
|50 000
|50 000
|0
|Ушу
|40 000
|40 000
|0
|Авиомоделизъм
|40 000
|40 000
|0
|Радиолюбители
|40 000
|40 000
|0
|Чирлидинг
|40 000
|40 000
|0
|Силов трибой
|40 000
|40 000
|0
|Динамична стрелба
|20 000
|20 000
|0
|Аероклуб
|20 000
|20 000
|0
|Общо
|15 637 000
|20 650 500
|5 013 500
ПРОГРАМА "КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ"
(размер на отпуснатите държавни средства в лева)
|Спорт
|Април
|Август
|Разлика
|Художествена гимнастика
|824 520
|822 270
|-2250
|Борба
|672 300
|746 170
|73 870
|Волейбол
|467 920
|455 500
|-12 420
|Лека атлетика
|439 520
|439 520
|0
|Спортна стрелба
|390 180
|437 295
|47 115
|Плуване
|420 000
|420 000
|0
|Биатлон
|403 500
|403 500
|0
|Ски
|391 800
|390 960
|-840
|Кану-каяк
|341 040
|341 040
|0
|Баскетбол
|258 200
|306 170
|47 970
|Кънки
|300 000
|304 960
|4 960
|Гребане
|300 000
|300 000
|0
|Бокс
|294 800
|294 800
|0
|Джудо
|292 260
|291 540
|-720
|Таекуон-до WTF
|269 020
|269 020
|0
|Фехтовка
|244 280
|250 280
|6000
|Спортна гимнастика
|243 356
|243 356
|0
|Вдигане на тежести
|216 480
|229 530
|13 050
|Бадминтон
|206 430
|218 970
|12 540
|Тенис
|0
|149 050
|149 050
|Скокове на батут
|84 600
|122 840
|38 240
|Водна топка
|120 000
|120 000
|0
|Катерене и алпинизъм
|96 720
|96 720
|0
|Колоездене
|0
|96 200
|96 200
|Хандбал
|0
|92 820
|92 820
|Тенис на маса
|89 760
|89 760
|0
|Шотокан карате-до
|40 000
|81 501
|41 501
|Ловна стрелба
|79 600
|79 600
|0
|Кикбокс и муай-тай
|46 200
|63 240
|17 040
|Карате киокушин
|43 000
|62 170
|19 170
|Самбо
|33 200
|58 710
|25 510
|Ориентиране
|46 800
|57 090
|10 290
|Конен спорт
|46 500
|55 005
|8505
|Модерен петобой
|54 600
|54 600
|0
|Аеробика
|50 000
|50 000
|0
|Ръгби
|0
|45 000
|45 000
|Акробатика
|0
|42 540
|42 540
|Таекуон-до ITF
|42 400
|42 400
|0
|Хокей на трева
|38 400
|38 400
|0
|Сумо
|36 200
|36 200
|0
|Триатлон
|18 840
|33 745
|14 905
|Естетическа гимнастика
|33 240
|33 240
|0
|Ветроходство
|33 120
|33 120
|0
|Хокей на лед
|30 000
|30 000
|0
|Спортни танци
|29 000
|29 000
|0
|Ушу
|27 600
|27 600
|0
|Стрелба с лък
|23 840
|23 840
|0
|Снукър
|20 400
|20 400
|0
|Джу джицу
|19 400
|19 400
|0
|Авиомоделизъм
|15 000
|15 000
|0
|Шейни
|14 400
|14 400
|0
|ММА
|13 800
|13 800
|0
|Канадска борба
|13 800
|13 800
|0
|Водомоторен спорт
|5000
|11 900
|6900
|Радиолюбители
|5000
|5000
|0
|Динамична стрелба
|5000
|5000
|0
|Силов трибой
|4800
|4800
|0
|Общо
|8 235 826
|9 032 772
|796 946